Tôi cho là một tiếng lòng giao cảm, khi nói đến tác phẩm âm nhạc “Tặng em một chút thơ tình”. Tiếng lòng của tri âm kết giao đồng điệu giữa hai người, tuy khác quê nhưng cùng sống và làm việc trên miền xứ cao Đà Lạt: nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Đình Nghĩ và Đại tá Công an, nhà thơ Hồ Minh.

Trước hết nói đến ca từ, phỏng thơ của tác giả Hồ Minh. Bài thơ sáng tác tháng 10 năm 2008, tuy về đề tài của mình, người chiến sĩ Công an Nhân dân, nhưng vẫn là một hồn thơ hồn hậu, chân chất và giản dị của Hồ Minh. Hiểu thấm những gian khổ, hi sinh về nghề, song cái được là ca từ không lạm dụng trong mô tả, kể lể; không đưa đẩy ngợi ca rơi vào sáo mòn. Mà tình cảm - tình yêu của người chồng là Công an Nhân dân đối với người vợ yêu là sự dồn nén, kiệm lời của sự tri ân: “Anh gom hết cảm xúc nỗi niềm” để “trải lòng mình vào những trang thơ”. Chỉ là “một chút thơ tình”, lời chật ý rộng, ý tại ngôn ngoại.

Tôi thích cách đưa hình tượng song hành giữa người vợ và người chồng của tác phẩm “Tặng em một chút thơ tình”. Sự thành công của người cán bộ, chiến sĩ công an ở tuyến trước luôn có sự đồng hành của người vợ ở tuyến sau. Đúng như câu châm ngôn nước ngoài, không hề sáo rỗng: “Đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ” (Behind every successful guy, is a woman). Đó là sự “tảo tần ngày đêm”, “sống chân tình, quen bình dị”,… của người vợ. Tình yêu chung thủy giữa vợ và chồng được đặt trong tình yêu chung thủy thiêng liêng: Tổ quốc và Nhân dân. Một lời cam kết, đồng thuận hi sinh đến dễ thương và cao quý. Nửa này, “Vì bình yên/Anh cách xa ngôi nhà mấy bước/Anh thâu đêm nẻo đường xóm vắng”. Còn nửa kia, “Vì tình yêu/Em chăm lo gia đình cần mẫn/Vững niềm tin xin giữ trọn đời/Em hy sinh riêng mình thầm lắng”… Rất hữu ý và hữu duyên, ca khúc được lặp lại ba từ “vì bình yên” và “vì tình yêu”, như lời thề son sắt, ngắn mà đầy trách nhiệm. Tình yêu vợ chồng đồng điệu ở những khoảnh khắc tâm giao trong diễn tiến tâm lý độc thoại từ mỗi phía. Ở đó, chủ thể thẩm mĩ - người chiến sĩ Công an phải thốt lên từ tiếng lòng mình: “Thương bao đêm em chỉ một mình”. Với anh, có thể bên cạnh là đồng đội, cùng “chia lửa” và đối diện những hiểm nguy; nhưng với em, chỉ một mình, đối diện với sự nhớ và niềm yêu đến da diết. Tôi rất thích hình ảnh san sớt yêu thương này: “Anh thâu đêm nẻo đường xóm vắng/Em canh sương mong ngóng trở mình”. Vô cùng cao cả và đong đầy hạnh phúc. Hạnh phúc nẩy sinh, đơm hoa thơm kết trái ngọt ngay ở chỗ thiếu hụt và bờ chênh chao…

Những ca từ chân chất như vừa nói càng nâng lên bay bổng khi âm nhạc họa hồn. Đó là sở trường tài hoa của nhạc sĩ Đình Nghĩ, người nhiều thành công ở chất trữ tình và giai điệu của ballad. “Tặng em một chút thơ tình” tạo được không khí thong thả mà quyến rũ; không hoa mỹ, chỉ có tha thiết và ngọt ngào. Ca khúc được cất lên bằng đối ca giọng nam - giọng nữ có duyên, càng nổi bật tính cân bằng của sự tôn trọng, sự sẻ chia và san sớt vui buồn giữa anh và em, vợ và chồng. Tôi liên tưởng đến lối giao duyên tha thiết và mặn nồng của dân ca. Nhẹ nhàng, trong sáng và đằm thắm đến vô cùng. Không khí âm nhạc lung linh và tươi mới, hồn hậu và dịu dàng, được tinh cất từ tình yêu thương chung thủy, được khúc xạ qua lăng kính của ánh sáng trong trẻo. Ca khúc tuyệt không phảng phất của buồn tủi, mà chỉ hiện hữu của quyện hòa yêu thương, lấp lánh đâu đó sự khiêm nhường và xúc cảm tự hào. Thành công của ca khúc chính ở chỗ này, ngợi ca nhưng không cường điệu và sáo rỗng. Ngợi ca bằng tấm chân tình sẻ chia, bình dị và cao cả. Tác phẩm âm nhạc “Tặng em một chút thơ tình” nhờ vậy mà được công chúng, nhất là trong ngành Công an Nhân dân đón nhận nồng hậu. Tác phẩm này đã thành công nhiều dưới ánh đèn sân khấu, trong đó từng đoạt Giải B Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân, khu vực III, tổ chức tại tỉnh Bình Thuận, năm 2018. Xin chúc mừng đồng tác giả Đình Nghĩ - Hồ Minh và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

MINH ĐẠO