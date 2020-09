Nhạc sĩ Trần Khánh Nam - hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam được giới sáng tác âm nhạc cũng như công chúng yêu âm nhạc cả nước biết đến, bởi nhiều tác phẩm âm nhạc của anh viết về quê hương, đất nước; về tình yêu lứa đôi, đề tài về người chiến sĩ nơi đảo xa những năm gần đây đã được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng... Thế nhưng, với ca khúc “Đất nước lắng nghe bước Người về”, phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm thì đây là nhạc phẩm đầu tiên anh viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Qua tìm hiểu, trong lúc đang loay hoay đi tìm ý tưởng trên các tạp chí, sách báo và cả các phương tiện thông tin đại chúng để phác thảo tác phẩm dự định ấp ủ bấy lâu nay về Bác Hồ kính yêu - vị Cha già của dân tộc Việt Nam, nhạc sĩ Trần Khánh Nam bỗng vỡ òa khi bắt gặp bài thơ “Nơi Bác từng qua” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết về Bác Hồ kính yêu trong niềm vui và niềm hạnh phúc khôn cùng. Và rồi, chính từ cơ duyên này, nhạc sĩ Trần Khánh Nam đã viết nên những ca từ và giai điệu đầu tiên cho ca khúc “Đất nước lắng nghe bước Người về” như một lời tri ân sâu nặng đối với công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc: “Năm tháng ấy đất nước còn nô lệ/ Từ đau thương, chân lý đến nơi này/ Là Tổ quốc của người chân đất/ Là Tổ quốc của người cầm cày/ Từ nơi đây Người ra đi tìm đường cứu nước/ Vì độc lập tự do, ấm no/ Vì độc lập tự do, hạnh phúc...”.

Chắt lọc ý tưởng từ bài thơ “Nơi Bác từng qua” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, bằng thủ pháp nghệ thuật của mình, nhạc sĩ Trần Khánh Nam đã thổi hồn vào ca khúc “Đất nước lắng nghe bước Người về” khá ấn tượng bằng những ca từ giản dị nhưng giàu sức liên tưởng. Không chỉ dừng lại ở ca từ và giai điệu, mà ca khúc còn hàm chứa một giá trị khác, một thông điệp rất rõ ràng đó là: Lòng tôn kính, sự ngưỡng mộ và tri ân trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua một sản phẩm âm nhạc cụ thể. Có thể nói, ca khúc “Đất nước lắng nghe bước Người về” ra đời là thành công bước đầu của nhạc sĩ Trần Khánh Nam khi nghĩ về Bác và viết về Bác. Song, để ca khúc đến gần hơn với công chúng yêu nhạc gần xa, có sức lan tỏa rộng khắp và có sức sống lâu bền thì cần hội đủ một số yếu tố cơ bản khác nằm ngoài năng lực sáng tạo nghệ thuật của chính tác giả. Vì vậy, vấn đề chọn ca sĩ thể hiện, vấn đề hòa âm phối khí để hoàn thiện một sản phẩm âm nhạc đúng nghĩa cũng là điều mà tác giả ca khúc quan tâm. Gần 100 ca khúc được giới thiệu đến đông đảo công chúng yêu nhạc cả nước là thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật đáng ghi nhận. Những đóng góp đó của nhạc sĩ Trần Khánh Nam cũng đã được xã hội ghi nhận như: Huy chương “Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật”; Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng” và một số giải thưởng tại Liên hoan Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Giải B - ca khúc “Muối mặn miền Trung”; Giải C - ca khúc “Gửi người giữ đảo”); Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31 với chương trình ca nhạc viết về đề tài Thương binh - Liệt sĩ “Đồng dao mùa Xuân”...

Trưởng thành từ phong trào Đoàn - Đội trường học và gắn bó với sự nghiệp “trồng người” trên mảnh đất Nam Tây Nguyên, người nhạc sĩ gốc Huế - Trần Khánh Nam (sinh năm 1957), thường trú ở số 851 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến bởi tình yêu của anh dành cho âm nhạc. Những tác phẩm âm nhạc do chính anh sáng tác hay được anh phổ thơ đã góp thêm dư vị mới trong dòng chảy bất tận của âm nhạc Nam Tây Nguyên. Bắt tay vào công việc sáng tác ca khúc từ những năm 1976 - 1977 của thế kỷ trước với dấu ấn đầu tiên là ca khúc “Hoa Mai trắng”, đến nay trong gia tài âm nhạc của riêng mình, nhạc sĩ Trần Khánh Nam đã cho ra đời không dưới 50 ca khúc do chính anh sáng tác và khoảng 30 ca khúc phổ thơ của một số nhà thơ tên tuổi khác. Sáng tác khá nhiều ca khúc về đề tài quê hương, đất nước; tình yêu lứa đôi; đề tài về người chiến sĩ nơi đảo xa... thế nhưng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - vị Cha già của dân tộc ta thì đây là ca khúc đầu tiên mà anh ra mắt “trình làng”. Ca khúc được chăm chút bởi những ca từ đẹp, giàu hình ảnh và giàu sức gợi, làm thổn thức trái tim bao người: “Tiếng suối reo/ Hôn nắm đất/ Nghe bước chân Người về”.

Yêu Bác... Nghĩ về Bác... Viết về Bác... Vút lên những thanh âm về Bác bằng tất cả tấm lòng, sự tôn kính và ngưỡng mộ là điều mà bất cứ ai trong chúng ta, trong đó có giới văn nghệ sĩ nói riêng đều muốn làm một điều gì đó để tri ân Người. Đến đây, tôi chợt nhớ đến câu thơ thật thấm thía và tuyệt hay trong khổ thơ cuối - bài thơ “Bác ơi!” của nhà thơ Tố Hữu - Cánh chim đầu đàn của nền thi ca cách mạng Việt Nam đã viết ngay sau khi Bác mất vào tháng 9/1969: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”.

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Báo Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ca khúc “Đất nước lắng nghe bước Người về” - Nhạc: Trần Khánh Nam, phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm.

LÊ TRỌNG