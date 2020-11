Kỷ niệm 650 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Chu Văn An

Nhân kỷ niệm 650 năm ngày mất nhà giáo, Danh nhân văn hóa Chu Văn An (1370-2020), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tri ân và tôn vinh người thầy giáo tiêu biểu của Việt Nam.

Học sinh Hà Nội sáng tác về nhà giáo Chu Văn An.

Chương trình gồm: Lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (ngày 20-11); dâng hương tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An, lần lượt tại ba điểm: Đền thờ Chu Văn An tại huyện Thanh Trì, khu di tích Đền thờ Chu Văn An tại TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) - nơi ông về dạy học khi ở ẩn và di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; trưng bày chuyên đề: “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu” tổ chức tại nhà Tiền Đường (Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám)...

Đáng chú ý, thành phố sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An” dành cho học sinh các trường học trên địa bàn Hà Nội và các trường học mang tên Chu Văn An trong cả nước. Cuộc thi được phát động từ tháng 7-2020, đến nay đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh đến từ hơn 30 trường học, lớp sáng tác.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào sáng 14-11 tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhà giáo Chu Văn An sinh năm 1292 tại Hà Nội. Cuộc đời Chu Văn An gắn liền với dạy học và là một con người suốt đời “sửa mình trong sạch, giữ vững khí tháo, không cầu danh lợi”; một danh nhân văn hóa trên lĩnh vực giáo dục của Việt Nam, một nhà giáo mẫu mực, suốt cuộc đời gắn bó với sự nghiệp dạy người để làm người. Ông giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám dưới đời Trần và là người dâng “Thất trảm sớ” đề nghị vua Trần chém bảy kẻ nịnh thần. Người Việt Nam qua các thế hệ đều tôn xưng Chu Văn An là Người thầy mẫu mực của muôn đời.

Tháng 11-2019, tại kỳ họp lần thứ 40 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO tại Cộng hòa Pháp, các quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua Tuyên bố kỷ niệm, vinh danh các danh nhân văn hóa, trong đó có kỷ niệm 650 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Chu Văn An.

