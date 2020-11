Liên hoan văn nghệ quần chúng các khu dân cư kiểu mẫu lần thứ nhất

(LĐ online) - Chiều 12/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng các Khu dân cư kiểu mẫu tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2020.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự liên hoan có ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông K’Mák - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị chức sắc tôn giáo; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; các vị Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các đoàn viên, hội viên thuộc một số tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các tầng lớp nhân dân thuộc 12 phường của thành phố Đà Lạt.

Qua Liên hoan Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu của MTTQ 12 huyện, thành phố năm 2020 đã tuyển chọn 12 tiết mục xuất sắc của các Khu dân cư kiểu mẫu địa phương tham dự liên hoan với 159 ca sĩ, diễn viên không chuyên trong phong trào văn nghệ quần chúng của cộng đồng dân cư trong tỉnh. Mỗi đội trình bày 1 tiết mục văn nghệ có dàn dựng, mang tính tập thể bằng hình thức hát múa, múa, kịch, tiểu phẩm... có chủ đề ca ngợi đất nước, quê hương, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, MTTQ Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Liên hoan được tổ chức nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và giữ vững, nhân rộng, nâng cao chất lượng mô hình Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu tại các địa phương trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên từng địa bàn dân cư.

Kết quả, giải nhất thuộc về hoạt cảnh hát múa “Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta” do đội Tổ dân phố 24, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; giải nhì thuộc về các tiết mục: Hoạt cảnh “Quê tôi ngày mới” do Thôn 4, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh biểu diễn; tiết mục múa “Vũ điệu Tây nguyên” do đội Bản Brun, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên biểu diễn và tiết mục hát múa “Hào khí Việt nam” do đội thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương biểu diễn và giải ba thuộc về các đội còn lại của 8 huyện.

