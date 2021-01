Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIII của Đảng

(LĐ online) - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ phát hành đăc điệt bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 22/1/2021 đến ngày 31/12/2022.

Hình ảnh tại buổi Lễ phát hành bộ tem đặc biệt

Việt phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính lần này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế tràn lề theo khuôn khổ 43x32 mm, do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực, với ý tưởng Bác Hồ luôn đề cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đó là vấn đề then chốt của then chốt mà các kỳ đại hội Đảng luôn được nhấn mạnh.

Mẫu tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. Ảnh: dangcongsan.vn

Hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng nói lên ý tưởng Đảng luôn là tổ chức tiên phong dẫn dắt dân tộc giành mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng. Số XIII La Mã được vẽ theo hình khối vững chắc thể hiện ý tưởng Đại hội XIII sẽ là đại hội của đoàn kết bền vững như một khối thống nhất. Biểu tượng đài hoa sen được thiết kế theo mô típ vốn cổ tượng trưng cho văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một lòng theo Đảng để xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bộ tem được phát hành theo nghi thức đặc biệt vào ngày 22/01/2021 tại Hà Nội, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 22/01/2021 đến ngày 31/12/2022.

Được biết, kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đến nay, vào mỗi kỳ Đại hội, Bưu điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, những thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam.

HỒNG HẢI