Cổ vũ văn hóa đọc từ triển lãm và hội sách trực tuyến

Triển lãm sách và hội sách trực tuyến tại địa chỉ: https://book365.vn kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; đồng thời mở ra nhiều hoạt động phong phú, góp phần cổ vũ văn hóa đọc.

Một góc trưng bày tại triển lãm và hội sách trực tuyến.

Triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trong tháng 6-2021. Triển lãm được thiết kế, vận hành theo công nghệ hiện đại; trưng bày nhiều xuất bản phẩm, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: "Ðường Kách Mệnh", "Nhật ký trong tù", "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước", "Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"... Các xuất bản phẩm, tư liệu sẽ được giới thiệu trong các không gian trưng bày, bao gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội; Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền nam - Thành đồng Tổ quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những con tem bưu chính; Thế hệ trẻ học và làm theo lời Bác... Ban tổ chức phối hợp các đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức nhiều sự kiện giao lưu, tọa đàm trực tuyến nhằm kết nối bạn đọc với hoạt động triển lãm, hội sách.

Song song với triển lãm, hội sách trực tuyến được triển khai các nền tảng công nghệ hiện đại với hệ thống gian hàng của gần 100 đơn vị xuất bản, phát hành; bổ sung, tăng cường các đầu sách, bản sách có chất lượng, trong đó có nhiều cuốn sách tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc của Người. Yếu tố tiện ích thể hiện qua sự cải tiến giao diện, làm mới không gian từng gian hàng. Hội sách trực tuyến tổ chức nhiều sự kiện, tọa đàm, giao lưu trực tuyến giữa tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, người làm công tác xuất bản; triển khai một số chương trình khuyến khích độc giả mua và đọc sách; có các phần thưởng, quà tặng khác cho bạn đọc là người giới thiệu sách bán chạy hoặc sách được nhiều người quan tâm. Ðồng hành bạn đọc và Ban tổ chức Hội sách trực tuyến, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương áp dụng miễn phí các đơn hàng từ ngày 4-6 đến 15-6, giảm 30% phí chuyển phát cho các đơn hàng từ ngày 15-6 đến ngày 30-6. Một số doanh nghiệp tiếp tục triển khai chương trình trợ giá Sách với gần 6.000 cuốn sách trợ giá từ 50 đến 80% được giới thiệu bởi các nhà xuất bản và đơn vị phát hành tới bạn đọc cả nước. Một số tựa sách tiêu biểu được bạn đọc đặt mua nhiều nhất theo tổng hợp ban đầu từ hội sách trực tuyến, gồm: "Nguồn cội", "Không gia đình", "Anh em nhà Karamazov", "Thần thoại Hy Lạp", "Chuyển đổi số", "Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0", "Cuộc chiến công nghệ số"… Trước đó, Hội sách trực tuyến quốc gia lần thứ hai chào mừng Ngày sách Việt Nam (21-4) lần thứ tám, năm 2021 đã thực hiện gần 20 đợt trợ giá khác nhau, với gần 30.000 cuốn sách được trợ giá từ 50 đến 90%; 27.000 vận đơn được thực hiện; doanh số giá bìa đạt 4,5 tỷ đồng.

Các chương trình trợ giá sách diễn ra liên tục từ Ngày Sách Việt Nam đến nay, tạo nên chuỗi sự kiện ý nghĩa, đưa hàng triệu cuốn sách tới tay bạn đọc cả nước, nhất là bạn đọc các cùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần hoàn thành mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, đưa sách tới mọi nhà.

