Ra mắt bộ sách song ngữ Việt - Anh hướng trẻ em phát triển tính tự lập

Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa ra mắt bộ sách song ngữ Việt - Anh dành cho thiếu nhi “Bé học kỹ năng sống tự lập – How to live independently” của các tác giả Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) và Ngô Thị Thanh Tiên để hướng các em phát triển tính tự lập trong cuộc sống, học tập.

Bìa bộ sách

Bộ sách gồm 4 cuốn: Bé chăm sóc nhà cửa (How to do housework), Bé chăm sóc cơ thể (How to take care of your body), Bé thích ứng với môi trường xung quanh (How to adapt to the surroundings) và Bé quản lý thời gian (How to manage time) dành cho thiếu nhi từ 3 đến 15 tuổi.

Nội dung của bộ sách viết bằng song ngữ Việt - Anh với các hình minh họa ngộ nghĩnh, trực quan, sinh động, bắt mắt giúp các em dễ hình dung và thỏa sức tưởng tượng, học hỏi, tìm tòi thế giới xung quanh để trí tuệ của trẻ phát triển vượt trội hơn.

Theo đại diện NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, ngoài những cuốn sách giáo khoa, việc cho trẻ đọc những cuốn sách hay viết bằng song ngữ Việt - Anh ngay từ nhỏ có thể giúp các em làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy, bộ sách trên mong muốn truyền đạt những thông tin mới mẻ hơn, thú vị hơn về các tình huống cụ thể trong đời sống để trẻ dần nhận thức đâu là hành vi tích cực nên làm, đâu là hành vi tiêu cực không nên làm trong cuộc sống hàng ngày.

Bộ sách này cũng sẽ góp phần giúp những bậc phụ huynh thay đổi nhận thức “làm thay mọi việc để con tập trung vào việc học". Bởi trong cuộc sống hiện đại, những đứa trẻ biết tự chăm sóc bản thân và giúp ba mẹ làm việc nhà cũng sẽ có ý thức hơn trong học tập. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần tạo môi trường an toàn, gần gũi giúp con em hình thành ý thức tự lập trong cuộc sống hàng ngày ngay từ nhỏ.

(Theo Baotintuc.vn)