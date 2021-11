Khai mạc Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2021: Đánh thức truyền thống

Tối 27/11, tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng nhiều đối tác chuyên môn tổ chức khai mạc tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021 với chủ đề “Đánh thức truyền thống”.

Một trong 30 sản phẩm thiết kế trưng bày tại triển lãm

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết: Năm 2019, Hà Nội đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Danh hiệu mới thành phố sáng tạo của Hà Nội cũng như định hướng mới cho chiến lược phát triển Thủ đô nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Từ sự kiện này và những nỗ lực, quyết tâm, thành phố Hà Nội đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm thực hiện cam kết với UNESCO, năm 2020, Hà Nội là một trong những điểm diễn ra Tuần lễ thiết kế Việt Nam lần thứ nhất. Năm 2021, sự kiện tuần lễ Thiết kế Việt Nam với chủ đề “Đánh thức truyền thống” tiếp tục tôn vinh các sản phẩm và nhà thiết kế xuất sắc của Việt Nam thuộc các lĩnh vực: Thiết kế Truyền thông, Thiết kế Đồ nội thất, Thiết kế Vật dụng và trang trí, Thiết kế Trang phục, Thiết kế công cộng.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết: Truyền thống luôn dịch chuyển bởi các yếu tố như con người, xã hội và tự nhiên. Do đó, việc lưu giữ truyền thống trong lĩnh vực thiết kế không thể được xem xét đơn giản là quá trình “cắt và dán”. Do đó, truyền thống được nhìn nhận một cách nghiêm túc với tinh thần tôn trọng lịch sử và tổ tiên nhưng vẫn phải mạnh dạn đổi mới để đảm bảo sự liên quan truyền thống được tiếp nối. Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2021 góp phần quá trình thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế cho Việt Nam và ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam, tăng giá trị sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Việt Hà, Chủ tịch Ashui.com, đồng Trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết: Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021 quy tụ nhiều nhà thiết kế trẻ, sáng tạo với mong muốn làm mới sản phẩm truyền thống, tăng giá trị kinh tế.

Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động, được tổ chức từ trước và trong sự kiện. Tiêu biểu như Cuộc thi "Designed by Vietnam", được khởi động từ tháng 7/2021, với 30/183 thiết kế được chọn vào vòng chung kết, để hoàn thiện và triển lãm tại Nhà tiền đường Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và trên các nền tảng số trưc tuyến.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, sẽ còn có hội thảo, tọa đàm như "Thiết kế sáng tạo từ nguồn lực Văn hóa Thủ đô" diễn ra ngày 28/11, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì; Tọa đàm "Đánh thức truyền thống" vào ngày 29/11; Hội thảo "Designed by Vietnam - Thiết kế và Sản xuất" ngày 1/12 sẽ có các tham luận định hướng chiến dịch "Designed by Vietnam" trong thiết kế và sản xuất nhằm tăng giá trị các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam…

(Theo Baotintuc.vn)