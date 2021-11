(LĐ online) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về người chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống dịch.

Hình ảnh chiến sĩ công an cùng toàn dân chống dịch Covid-19 bảo vệ cuộc sống bình yên là nguồn cảm hứng sáng tạo nên các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị

Cuộc vận động dành cho tất cả cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, văn nghệ sĩ và Nhân dân tham dự với các tác phẩm có nội dung: Nêu bật hình tượng người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phản ánh đúng chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, giải pháp quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân trong công tác phòng chống dịch; khắc họa những khó khăn gian khổ, sự hy sinh thầm lặng và đóng góp to lớn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là những chiến sĩ công an nhân dân.

Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: Văn học (truyện ngắn, ký, thơ), âm nhạc (ca khúc), ảnh nghệ thuật, video clip, gửi về công an các địa phương, đơn vị trước ngày 15/11/2021. Theo đó, Công an tỉnh đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, công an các đơn vị, địa phương phát động cuộc sáng tác đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, kêu gọi các văn nghệ sĩ, hội viên, nhà văn, nhà thơ và Nhân dân trong tỉnh có nhiều tác phẩm hay, hình ảnh đẹp, ý nghĩa tích cực tham gia cuộc vận động.

Cuộc vận động không chỉ nhằm kịp thời tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, mà các tác phẩm dự thi còn gửi về Bộ Công an tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật - video clip với chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” và cuộc thi viết - trại sáng tác văn học về đề tài hình tượng người chiến sĩ cảnh sát nhân dân do Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng công an nhân dân – Lá chắn phòng chống dịch covid-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” của Bộ Công an phát động.

QUỲNH UYỂN