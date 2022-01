Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao giai đoạn 2019-2021 và ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025 giữa Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, tối 13/1, giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Tình Bác trong khúc giao Xuân” đã được tổ chức tại thành phố Vinh.

Song ca "Lời Bác sáng mãi muôn đời" do nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An biểu diễn

Chương trình nghệ thuật được tập thể nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An và Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện công phu và hoành tráng. Nội dung tổng thể khái quát những vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng của văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống giữa hai địa phương cũng như sự sẻ chia, hỗ trợ và giúp đỡ thấm đẫm tình cảm chân thành của người dân hai địa phương dành cho nhau.

12 tiết mục được thể hiện bằng nhiều điệu múa, ca khúc ấm áp, như: Người mẹ Làng Sen, Tiếng gọi non sông, Mâm vàng Phương Nam, Đêm gành hào nghe dạ cổ Hoài lang, Phương Nam hội tụ... đầy ngọt ngào và sâu lắng được người nghe đón nhận. Đặc biệt, trong buổi biểu diễn, hai địa phương đã giới thiệu được loại hình nghệ thuật truyền thống quý báu được người dân gìn giữ và phát huy như Đối Dân ca Nghệ Tĩnh “Mùa xuân ơn Đảng, Bác Hồ” (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An); cải lương qua trích đoạn cải lương “Lục Vân Tiên”; tác phẩm “Vó ngựa trời Nam” do các nghệ sỹ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen sáng tác mang đến những âm sắc độc đáo và sôi nổi của con người vùng đất Nam Bộ. Phần kết thúc chương trình là tiết mục hát ngợi ca tình đoàn kết, cùng nhau phát triển “Thênh thang đường mới” do toàn thể các nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ cùng biểu diễn trong không khí tưng bừng sắc cờ, hoa sen.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Buổi giao lưu nghệ thuật “Tình Bác trong khúc giao Xuân” không chỉ là dịp để giao lưu văn hóa nghệ thuật đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương, góp phần hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian tới; đồng thời hy vọng, hai địa phương sẽ tổ chức nhiều buổi giao lưu để người dân hai địa phương cũng như các nghệ nhân, diễn viên cùng học hỏi, gặp gỡ.

(Theo Baotintuc.vn)