Nhà văn Phạm Kim Anh:

Sau 22 năm rời xa cõi tạm, một phần gia tài văn chương của nhà văn Phạm Kim Anh vừa được vinh danh giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật Lâm Đồng lần thứ II - 2021; đó là ghi nhận xứng đáng những đóng góp của ông cho văn học nghệ thuật của tỉnh.

Tuyển tập thơ văn Phạm Kim Anh được vinh danh Giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật Lâm Đồng lần thứ II - 2021 là ghi nhận xứng đáng.

Nhà văn Phạm Kim Anh sinh ngày 9/8/1945 tại Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi; là học sinh miền Nam ra Bắc học tập, ông về Lâm Đồng công tác trong lực lượng Công an Nhân dân ngay sau ngày đất nước thống nhất. Viết văn, viết kịch, làm thơ, viết báo là nhu cầu tự thân thôi thúc ông không ngừng cầm bút. Trải qua những năm tháng hàn gắn vết thương chiến tranh đầy gian khó, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Là chủ bút Bản tin Công an Lâm Đồng, nhà văn Phạm Kim Anh đi sâu viết mảng an ninh, các vụ án, vụ việc, tình tiết nóng của vùng Tây Nguyên nhạy cảm là chất liệu phong phú để ông sáng tác. Ông viết nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết về hoạt động tình báo; nhiều bài báo về những khó khăn trong trận truy quét Fulro, những chiến công, những gương chiến đấu quả cảm, hy sinh của lực lượng công an trong những năm tháng đầy cam go... của người “trong cuộc”. Ngòi bút Phạm Kim Anh đi vào nhiều tình tiết đắt, sắc, ông viết rất khỏe, rất nhanh, rất nhiều với bút lực dồi dào, văn tài sung sức. Sớm qua đời vì bệnh hiểm nghèo ở tuổi 54 vào ngày đầu đông năm 1999, nhưng chỉ trong chưa đến 2 thập kỷ cầm bút, nhà văn Phạm Kim Anh đã kịp cho ra đời một lượng tác phẩm đồ sộ với 12 cuốn tiểu thuyết, tập truyện ký, truyện ngắn; nhiều kịch bản sân khấu; hàng chục bài báo... phản ánh sống động vùng đất Nam Tây Nguyên.

Tuyển tập thơ, văn Phạm Kim Anh vừa được trao giải A Giải thưởng Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng lần thứ II gồm 2 tập dày dặn; trong đó, tập 1 gồm 20 bài báo, 7 truyện ngắn, truyện ký, 28 bài thơ đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả những trang viết chưa từng công bố; cuối tập có 18 bài thơ tiễn biệt thể hiện tình cảm tiếc thương của văn nghệ sĩ Lâm Đồng với nhà văn Phạm Kim Anh khi ông rời cõi tạm; tập 2 gồm hai tiểu thuyết đặc sắc của ông là Ám ảnh một tình yêu (tiểu thuyết tình cảm) và Hoa Mimosa (tiểu thuyết tình báo). Tác phẩm của ông thấm đẫm nỗi thương yêu.

Độc giả Lâm Đồng trong 2 thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước đã quá quen thuộc với tác giả Phạm Kim Anh qua nhiều tác phẩm xuất hiện đều đặn trên văn đàn như: Giọt nước mắt mối tình đầu, Nỗi đau trong suốt cuộc đời, Ám ảnh một tình yêu, Hoa Mimosa, Sau hai lần tân hôn, Lãng đãng mây ngàn, Đừng xa nhau nữa, Người trở về, Lời cảnh báo, Hoa và gái bán hoa, Đứa con rơi, Chuyện tình của Haly... Tiểu thuyết của Phạm Kim Anh gây được tiếng vang lớn, các tác phẩm như “Giọt nước mắt mối tình đầu”, “Nỗi đau trong suốt cuộc đời”... đều được in trên 40.000 bản và bán hết ngay sau khi phát hành. Trong đó, tiểu thuyết tình báo Hoa Mimosa (trong tuyển tập vừa trao giải thưởng) được các đơn vị phát hành đặt mua hết từ khi mới đưa vào nhà in những năm 1980. Tác phẩm kể về hành tung đầy bí ẩn của Hăng-ri, một du khách vốn là nhân viên tình báo Pháp trở lại Đà Lạt để tìm nấm mộ có trồng cây Mimosa của Huỳnh Liên, người tình năm xưa và Huỳnh Đô, đứa con trai lưu lạc hay để hoạt động tình báo. Tất cả các nhân vật trong tác phẩm của Phạm Kim Anh đều yêu. Hăng-ri chơi bời trác táng lại yêu thiết tha, chung thủy Huỳnh Liên, một chiến sĩ cách mạng; Kim Dung hết mực yêu chồng, chỉ vì muốn giữ chồng mà tìm mọi cách để đưa Huỳnh Đô vào tù; Mỹ Lệ xinh đẹp, sống buông thả, có thể cặp kè với các loại đàn ông lại chết ngay trên mộ Huỳnh Đô vì yêu chung thủy; Bảy Hổ tướng cướp giết người không gớm tay lại gặp tiếng sét ái tình với nạn nhân vụ cướp. Đó là nghịch lý của tình yêu, của những khoảng trời, của tâm hồn và những trái tim yêu thổn thức, không thể lý giải mà con người cũng vô vọng khi muốn tìm hiểu nó đến tận cùng...

Với văn chương, ông viết bằng trái tim yêu ăm ắp, đầy đam mê; khi viết báo, ngòi bút của Phạm Kim Anh lại đi vào từng khía cạnh đời sống với cái nhìn nhân văn, nhân nghĩa, nhân bản, nhưng luôn quyết liệt trước cái xấu, cái ác. Rất nhiều bài báo đăng trên các báo, tạp chí địa phương và Trung ương chuyển tải câu chuyện ông kể bằng chi tiết, dữ liệu, ngày, tháng chính xác và sống động, gắn với từng nhịp đập, từng hơi thở cuộc sống. Những vùng đất ông đi qua, những số phận ông gặp chắt lọc, những vụ án với những góc khuất, những khía cạnh ông đề cập, người đọc đã hình dung về một thời kỳ đầy gian khổ của lực lượng An ninh Nhân dân vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Nhà văn Phạm Kim Anh hạnh phúc bên vợ con thời còn trẻ.

Thành tựu nổi bật của nhà văn Phạm Kim Anh phải kể đến là những kịch bản sân khấu xuất sắc như: Viên đạn cuối cùng, Sau đêm tân hôn, Lựa chọn, Giai điệu tình yêu..., đặc biệt là Mối tình qua Tết Lirboong được trên 20 đoàn nghệ thuật trong nước dàn dựng bằng hầu hết các loại hình sân khấu, được tặng Huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985.

Giữa bộn bề trăn trở, thi thoảng ông cũng làm thơ cho cuộc sống thi vị. Thơ của Phạm Kim Anh bình dị, mộc mạc, chân chất, không trau chuốt như chính con người ông, nhưng ẩn chứa tình cảm sâu nặng thiết tha: Ngẩn ngơ đứng giữa rừng người/Vẫn không tìm thấy nụ cười của em/Nhìn bao ánh mắt long lanh/Sao anh chẳng thấy mắt anh mong chờ (Vô đề); Ngủ đi em giấc ngủ say/Cho con cò trắng bay đầy giấc mơ/Cho anh lặng lẽ làm thơ/Ru em như tự ngày xưa mẹ ngồi... (Ngủ đi em).

Điểm tựa vững chắc của nhà văn Phạm Kim Anh là người vợ hiền, đảm đang, chung thủy, luôn sống trong veo như dòng nước, nhưng lại kiên cường mạnh mẽ đến không tưởng. 20 năm nhớ thương chồng, bạn đời của ông là dược sĩ Hà Thanh Thủy đã tập hợp các tác phẩm văn, thơ, báo chí in thành tuyển tập, để thế hệ bạn đọc hôm nay được đọc lại. Báo Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu đến bạn đọc Tuyển tập thơ văn Phạm Kim Anh vừa được vinh danh Giải A - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng lần thứ II - 2021.

QUỲNH UYỂN