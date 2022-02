Triển lãm ''Nhà báo vẽ nhà báo'' - tác giả Huỳnh Dũng Nhân

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022; chào mừng Đại hội lần thứ XI, Hội Nhà báo Việt Nam thành công tốt đẹp và mở đầu các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2022), Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo” cùng bộ sưu tập áp phích chống dịch COVID của tác giả Huỳnh Dũng Nhân.

Sự kiện diễn ra lúc 9h sáng ngày 03/3/2022 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Toà nhà Hội Nhà báo Việt Nam - Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Triển lãm gồm 2 cụm tranh chính: Chân dung nhà báo (100 bức, khổ 70x90cm) kèm bản gốc (khổ A3 và A4); Sưu tập Tranh áp phích chống dịch và Mẫu áo dài thời trang họa tiết chống dịch của Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và Nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện trong năm 2021.

Là một cây phóng sự được nhiều bạn đọc yêu thích, Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (sinh năm 1955, nghỉ hưu từ 2015) nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (khóa 8-9), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo kiêm giảng viên báo chí của một số cơ sở đào tạo báo chí trong nước.

Từ tháng 4/2021, trong thời gian điều trị bệnh tai biến và bị cách ly do đại dịch COVID, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã quyết tâm thực hiện chương trình hành động “Cách ly dịch nhưng không cách ly bút”. Ông say mê viết văn, viết báo, in sách, giảng dạy trực tuyến… và đặc biệt yêu thích việc vẽ chân dung các đồng nghiệp, bởi thế đã có khoảng 400 bức chân dung đã ra đời. Tranh áp phích tuyên truyền chống dịch của ông đã được một số báo, đài và tạp chí in làm trang bìa và giới thiệu trận trọng; Nhà thiết kế Minh Hạnh đã đem các họa tiết chống dịch này in trên các mẫu áo dài thời trang và ra mắt công chúng giữa năm 2021.

Dù vẫn còn mang tính chất nghiệp dư, song tranh của Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được nhiều người xem ghi nhận và đánh giá cao bởi có phong cách và đậm tính thời sự, đồng thời, toát lên niềm lạc quan, bản lĩnh và tình cảm sâu sắc của một nhà báo trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách có phần nghiệt ngã nhất .

Trưng bày được mở cửa từ ngày 3/3/2022 đến hết 15/3/2022.

