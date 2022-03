Đón chờ những 'dấu ấn' của lễ trao giải Oscar lần thứ 94

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh đang nỗ lực khôi phục vị thế của sự kiện điện ảnh này, sau khi lễ trao giải Oscar năm 2021 gặp trở ngại vì những biện pháp phòng chống dịch.

Một tượng vàng Oscar tại lễ trao giải ở Hollywood

Vào sáng 28/3 tới (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức tại “ngôi nhà quen thuộc” - Nhà hát Dolby ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện lớn của làng điện ảnh thế giới này được truyền hình trực tiếp trên ABC.

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh đang nỗ lực khôi phục vị thế của sự kiện điện ảnh này, sau khi lễ trao giải Oscar năm 2021 gặp trở ngại vì những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tỷ lệ theo dõi rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Trước thềm lễ trao giải, nhiều người đang chờ đợi Oscar 2022 có được những cột mốc đầu tiên trong lịch sử 94 năm tồn tại.

Các nhà sản xuất đã đầu tư làm mới đáng kể nội dung của lễ trao giải Oscar năm nay nhằm ngăn chặn đà tụt giảm về tỷ lệ theo dõi. Như để bù lại vài năm không có người dẫn chương trình, lễ trao giải năm nay có tới 3 người “cầm trịch,” gồm 3 nữ diễn viên hài đình đám Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes.

Nhà sản xuất Will Packer cho biết mỗi nữ diễn viên hài này sẽ mang đến một điều khác biệt cho chương trình.

Đối mặt với áp lực từ kênh ABC, Viện Hàn lâm cũng sẽ lần đầu tiên công bố kết quả giải thưởng của 8 hạng mục (Thiết kế sản xuất, Biên tập, Âm thanh, Nhạc nền, Trang điểm và Tạo mẫu tóc cùng 3 giải phim ngắn) trước khi chương trình truyền hình bắt đầu.

Các video clip về người chiến thắng và bài phát biểu của họ sẽ được biên tập lại trong chương trình. Các nhà tổ chức cũng hứa hẹn sẽ làm cho chương trình phát sóng kéo dài trong 3 giờ thú vị nhất có thể, trong khi vẫn tôn vinh những người được đề cử và người chiến thắng.

Trong một cuộc phỏng vấn với IndieWire, nhà sản xuất Packer chia sẻ: “Chương trình sẽ trôi chảy, không khác gì một bộ phim, ở đó sẽ có các chủ đề và cảm giác khác nhau cũng như năng lượng khác nhau trong suốt đêm diễn. Chương trình này sẽ đưa bạn đi qua một hành trình điện ảnh thú vị”.

Hiện bộ phim “The Power of the Dog” của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion đang dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với 12 đề cử và được xem là cơ hội tốt nhất của Netflix để giành được giải thưởng hàng đầu của Hollywood.

Tuy nhiên, sau những chiến thắng liên tiếp tại lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh và Hiệp hội Nhà sản xuất thì “CODA”-bộ phim về một gia đình khiếm thính của Sian Heder - lại đang cho thấy lợi thế giành chiến thắng.

Nhà sản xuất phim Apple TV + đã quyết định chi “mạnh tay” để đẩy một bộ phim độc lập này lên hàng đầu cuộc đua.

Nhiều giải thưởng hàng đầu có thể tạo ra một số cột mốc quan trọng. Đơn cử như nhà quay phim Ari Wegner của “The Power of Dog” có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất.

Trong khi đó, đạo diễn Jane Campion của “The Power of Dog” cũng nhiều khả năng làm nên lịch sử. Campion là nhà làm phim nữ đầu tiên đã hai lần được đề cử Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và năm nay nếu được vinh danh, bà sẽ trở thành nhà làm phim nữ thứ 3 chiến thắng hạng mục này.

Đây sẽ là lần đầu tiên giải thưởng đạo diễn được trao cho phụ nữ trong hai năm liên tiếp sau khi nhà làm phim Chloé Zhao đoạt giải hồi năm ngoái với “Nomadland.”

Trong khi đó, tài tử Troy Kotsur của “CODA” xứng đáng là nam diễn viên khiếm thính đầu tiên giành giải Oscar. Chiến thắng được mong đợi rộng rãi của Kotsur sẽ khiến anh và bạn diễn Marlee Matlin trong “CODA” trở thành những diễn viên khiếm thính duy nhất giành được giải Oscar.

Trong khi đó, hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất có thể chứng kiến nữ diễn viên Ariana DeBose giành chiến thắng với lối diễn đột phá Anita trong “West Side Stort” của Steven Spielberg.

Giải Oscar năm ngoái chỉ có một số lượng nhỏ khách mời tham dự do các biện pháp giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Năm nay, một chương trình sân khấu và thảm đỏ đã được lên kế hoạch với những biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Cụ thể, những người tham dự được yêu cầu nộp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19. Những người có mặt hoặc biểu diễn không cần phải tiêm phòng, nhưng cần có kết quả xét nghiệm âm tính mới nhất.

(Theo Vietnam+)