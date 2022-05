Jimmii Nguyễn, Trương Ngọc Ánh... 'thắp lửa tri thức' tại hội sách

Các nghệ sỹ sẽ chia sẻ về những cuốn sách mà họ tâm đắc, qua đó, cổ vũ khích lệ tinh thần đọc sách, góp phần “Thắp lửa tri thức” trong cộng đồng.

Ca sỹ Jimmi Nguyễn và diễn giả Mã Thanh Danh, người mẫu Dương Yến Ngọc sẽ mở đầu chuỗi tọa đàm

Chuỗi sự kiện toạ đàm “Cuốn sách-Cuộc đời” trong khuôn khổ Hội sách trực tuyến quốc gia "Thắp lửa tri thức" sẽ bắt đầu vào lúc 19h ngày 14/5 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và được livestream tại website https://book365.vn.

Lần đầu tiên chương trình có sự tham gia của 5 “Đại sứ thắp lửa”: Nhạc sỹ/ca sỹ Jimmii Nguyễn, diễn viên-người mẫu Dương Yến Ngọc, diễn viên-nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh, nhà thiết kế Sĩ Hoàng và ông Mã Thanh Danh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO.

Mỗi diễn giả sẽ mang đến chương trình những thông điệp khác nhau thông qua câu chuyện về những cột mốc trong quan trọng trong cuộc đời; những ý hay trong từng cuốn sách họ đã đọc, góp phần truyền cảm hứng đọc sách cho bạn đọc cả nước, nhất là các bạn trẻ trong hành trình phát triển, tìm kiếm tri thức của bản thân.

Tham gia tọa đàm, ca sỹ Jimmii Nguyễn sẽ lan tỏa thông điệp: “Hãy đọc sách để thấy rằng ta không bao giờ đơn độc một mình trên nhân thế.”

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sỹ mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc, chia sẻ kiến thức đến cộng đồng thông qua việc giới thiệu 5 cuốn sách mà anh tâm đắc nhất, được anh gọi tên là “Ngũ vị tri thức”: “Ngày xưa có một con bò” (Camilo Cruz), “Thông điệp của nước,” “Bí mật của nước,” (Masaru Emoto), “The best of Chicken Soup for the Soul” (Jack Canfield, Mark Victor Hansen) và "Tin vào chính mình" (Louise Hay).

“Trong cuộc đời, chúng ta có muôn vàn sự lựa chọn để tìm ra những cuốn sách hay. Đọc sách, ta sẽ thấy thành công đang còn đứng đợi ở cuối con đường,” ca sỹ chia sẻ.

Ca sỹ Jimmii Nguyễn, người mẫu Dương Yến Ngọc và diễn giả Mã Thanh Danh sẽ mở đầu chuỗi tọa đàm. Các diễn giả còn lại sẽ "lên sóng" ngày 17/5.

Tại Hội sách trực tuyến, sự kiện trợ giá sách tới 80% và miễn phí vận chuyển toàn quốc tiếp tục diễn ra đến 20/5 với tài trợ từ 71 nhà xuất bản và đơn vị phát hành.

(Theo Vietnam+)