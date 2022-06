Cát Tiên: Bế giảng lớp truyền dạy đàn tính, hát then cho đồng bào dân tộc Tày, Nùng

(LĐ online) - Ngày 23/6, tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Cát Tiên đã tổ chức lễ bế giảng lớp truyền dạy đàn tính, hát then cho đồng bào dân tộc Tày, Nùng năm 2022.

Các học viên trình diễn đàn tính, hát then truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng

Tham gia lớp học có 30 học viên; trong đó, có 2 học viên nam và 28 học viên nữ; học viên lớn tuổi nhất sinh năm 1970, học viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2013. Các học viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Phước Cát và được sự truyền dạy từ các nghệ nhân có nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết, đang làm việc và sinh sống tại địa phương.

Kết quả, sau hơn 1 tháng, với sự cố gắng học tập của các học viên, sự nhiệt tình hướng dẫn, truyền dạy của các nghệ nhân, lớp học đã đạt được kết quả cao. Toàn bộ học viên đã chấp hành tốt nội quy, quy chế, hoàn thành chương trình, nội dung học tập do ban tổ chức lớp học đề ra. Học viên được hướng dẫn các kỹ năng đánh đàn tính, hát then, biết đánh và biểu diễn thành thạo 3 bài đàn tính, hát then truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng tại địa phương như: Lời cây đàn tính, Làm theo lời Bác, Cát Tiên đổi mới.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát động, nhằm giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa đàn tính, hát then trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại; từng bước khôi phục, nhân rộng văn hóa đàn tính, hát then trong đời sống cộng đồng đồng bào dân tộc Tày, Nùng tại địa phương. Từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư về việc duy trì, truyền dạy văn hóa đàn tính, hát then.

Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng.

HOÀNG SA