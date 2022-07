(LĐ online) - Theo kế hoạch, ngày 12/8/2022, bộ phim Hạ cánh khẩn cấp của Hàn Quốc sẽ công chiếu tại Việt Nam. Đây là bộ phim có mức đầu tư khủng (25 tỉ won, tương đương 447 tỉ đồng). Sở hữu dàn diễn viên ngôi sao đình đám cùng cốt truyện hấp dẫn được ví von “một kịch bản thực tế đến gai người”, Hạ cánh khẩn cấp hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt phòng vé tại Việt Nam.

Phim xoay quanh chuyến bay kinh hoàng mang số hiệu KI501 của hãng hàng không Sky Korea từ Sân bay quốc tế Incheon đến Honolulu, Hawaii. Một loại virus lạ tấn công các hành khách trên máy bay, khiến họ liên tục ngứa ngáy, nôn ra máu và tử vong trong đau đớn. Một tuyên bố yêu cầu hạ cánh khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh các hành khách lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Trên độ cao 8.534 mét, số phận 150 con người trước loại virus tử thần sẽ ra sao?

Không vô cớ Hạ cánh khẩn cấp được kỳ vọng là bộ phim đáng chờ đợi nhất trong mùa hè 2022. Lý do khiến bộ phim nóng lên từng ngày là bởi cái tên Han Jae-rim trong vai trò đạo diễn.

Là đạo diễn các phim Rules Of Dating, The Show Must Go On, The Face Reader, The King… Han Jae-rim đã thuyết phục người xem tin các tác phẩm của mình có sức hút nhưng cũng làm hài lòng cả giới chuyên môn. Đơn cử như bộ phim đầu tay Rules Of Dating ( năm 2005) - bộ phim tình cảm tâm lý 18+ xoay quanh hai nhân vật là đồng nghiệp làm việc cùng nhau trong một trường học đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và trở thành tác phẩm ăn khách với 1,6 triệu lượt đăng ký. Han Jae-rim đã giành được kịch bản xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và giải đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nhà Phê bình phim Busan và Giải thưởng Grand Bell.

Bộ phim thứ 2 - The Show Must Go On, Han Jae-rim viết kịch bản và đạo diễn với sự tham gia của nam diễn viên Song Kang-ho trong vai một tay xã hội đen cấp trung đối phó với những rắc rối trong gia đình và công việc cũng đã giành được giải phim hay nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình phim Hàn Quốc.

Bộ phim mới nhất Hạ cánh khẩn cấp lấy chủ đề thảm họa trên máy bay đã được Han Jae-rim ấp ủ từ rất lâu. Với mức đầu tư lớn, Han Jae-rim có cơ hội hiện thực hóa những ý tưởng của mình để tạo nên một bức tranh động về thảm họa chân thực và ấn tượng đến mức bất cứ ai cũng bị cuốn theo và cố gắng quẫy đạp để thoát ra khỏi những ám ảnh kinh hoàng trong phim.

Hoành tráng, bùng nổ và tràn đầy cảm xúc về tình người giữa gianh giới sống - chết là những điều được nhắc đến ở bộ phim này. Để làm nên cảm xúc thật đến gai người cho khán giả ấy phải kể đến sự nhập vai ngọt, nhuyễn đến mức ám ảnh của dàn diễn viên gạo cội và ăn khách của đất nước Kim Chi.

Đó là “Ảnh đế Cannes 2022” Song Kang-ho - vào vai In-ho, một thanh tra nhận được thông báo về một kẻ khủng bố trên máy bay. Nhưng khi ông tìm ra danh tính kẻ thủ ác, hắn đã lên máy bay thành công, reo rắc sự chết chóc trên bầu trời.

Tài tử Lee Byung-hun đóng Jae-hyuk, một người đàn ông sợ máy bay cùng cô con gái nhỏ Soo-min di cư đến Hawaii. Dẫu rất căng thẳng khi lên máy bay, anh vẫn luôn chăm sóc cẩn thận cho cô con gái mắc bệnh eczema nghiêm trọng.

“Ảnh hậu Cannes” Jeon Do-yeon đảm nhận vai Bộ trưởng Kim Sook-hee, một phụ nữ cứng rắn, quyết đoán luôn đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu, tìm mọi cách để đưa chiếc máy bay gặp thảm họa được hạ cánh an toàn.

Kim Nam-gil và Kim So-jin, hai người cộng sự trong tác phẩm truyền hình mới kết thúc đầu năm nay Vượt qua bóng tối tiếp tục đồng hành trong Hạ cánh khẩn cấp với vai diễn cơ phó Hyun-su và tiếp viên trưởng Hee-jin.

“Mỹ nam” Yim Si-wan diễn vai phản diện, với diễn biến tâm lý phức tạp. Nhân vật của anh, Jin-seok, mang theo một bí mật chết chóc khi bước lên máy bay.

Diễn viên Park Hae-joon, người quen mặt khán giả Việt với vai diễn ông chồng ngoại tình trong bom tấn truyền hình Thế giới hôn nhân xuất hiện trong phim với vai Tae-su, người đứng đầu bộ phận giải quyết khủng hoảng tại Nhà Xanh.

Cũng giống như những tác phẩm thuộc chủ đề thảm họa đến từ Hàn Quốc, Hạ cánh khẩn cấp sẽ không sa đà quá sâu vào các tình tiết máu me, ghê rợn liên quan đến dịch bệnh chết chóc. Thay vào đó, phim xoáy vào diễn biến tâm lý của những nhân vật khi bị mắc kẹt trong bối cảnh thảm họa chết chóc khắc nghiệt này. Sự ích kỷ và tình người cũng là một chủ đề được phản ánh đậm nét trong phim. Tình cha con, tình bạn, tình người, tất cả sẽ được thể hiện trong Hạ cánh khẩn cấp, mang đến một tác phẩm ngập tràn cảm xúc và sẽ khiến khán giả phải rơi nước mắt, như những gì Chuyến tàu sinh tử (tựa gốc Train to Busan) từng làm được.

Đại diện nhà phát hành tại Hàn Quốc Showbox chia sẻ: Hạ cánh khẩn cấp là tác phẩm nhận được sự chú ý lớn tới mức các đơn vị phát hành phim quốc tế đã “chốt đơn” mua phim ngay từ khi có các thông tin dự án bắt đầu tiến hành sản xuất. Cho đến ngày 18/7, phim xác nhận đã bán bản quyền cho 169 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả các thị trường lớn như Bắc Mỹ, Australia…

THU HẰNG