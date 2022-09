Những bước nhảy của đam mê

(LĐ online) - Những cô gái chỉ đang học cấp I, cấp II vô cùng tự tin trong từng động tác và bước nhảy tạo nên thần thái cuốn hút nhưng không kém phần năng động, đáng yêu. Ở huyện Đơn Dương, dù điều kiện tập luyện vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng những thành viên nhí của nhóm nhảy Nine Kids vẫn đang từng bước nuôi dưỡng trong mình niềm đam mê để đem đến những màn biểu diễn đặc sắc dù ở bất kỳ sân khấu nào.

CLB Nine Kids được nhiều phụ huynh tin tưởng cho con em theo học

Tại Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022, nhóm Nine Kids là đơn vị đại diện duy nhất của tỉnh Lâm Đồng góp mặt tại vòng chung kết nội dung bán chuyên nghiệp. Từ huyện nhỏ bước lên sân khấu lớn, những cô gái trẻ vẫn tạo được ấn tượng tốt với ban giám khảo và đông đảo khán giả nhờ sự tự tin cùng tài năng của mình. Đó là thành quả của cả quá trình tập luyện hăng say, bền bỉ và kiên trì.

Nhóm Nine Kids và bộ môn nhảy hiện đại ngày càng được khẳng định không chỉ trên địa bàn huyện Đơn Dương mà còn ở TP Đà Lạt và nhiều huyện, thành khác

• NHỮNG BƯỚC NHẢY SÔI ĐỘNG

“Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các em đã có một phần trình diễn hết sức ấn tượng, tự tin và chuyên nghiệp. Đứng trên một sân khấu cực kỳ lớn với hàng ngàn khán giả nhưng từng động tác, bước nhảy của em đều có thần thái và đầy đam mê”, đó là những lời nhận xét mà biên đạo Quang Đăng – Giám khảo Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022 dành cho Ngô Thu Hằng (12 tuổi) nói riêng và cả nhóm Nine Kids trong cuộc thi này.

Thu Hằng là một trong những thành viên đã gắn bó lâu năm với nhóm nhảy Nine Kids, từ khi chỉ là một cô bé 4 tuổi. Đều đặn mỗi ngày, mẹ Hằng chở cô con gái nhỏ từ xã Ka Đơn đến lớp học nhảy nằm ở trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ. Thu Hằng chia sẻ: “Lần đầu tiên được đứng biểu diễn trên một sân khấu lớn và hoành tráng như Dalat Best Dance Crew, với lượng khán giả đông đảo, em không tránh khỏi lo lắng và run. Nhưng em nhớ lời mẹ dặn phải luôn tự tin nên khi bước lên sân khấu em không còn ngại ngùng nữa, chỉ còn tập trung lắng nghe nhạc và hòa theo âm thanh, ánh sáng. Được các giám khảo là các dancer nổi tiếng dành lời khen, em rất vui và tự hào về bản thân mình cũng như đồng đội của mình”.

Đó là thành quả chung của Thu Hằng và những thành viên còn lại sau những ngày tháng tập luyện vất vả, không kể đêm muộn hay sáng sớm. Ở huyện Đơn Dương, tham gia nhóm nhảy Nine Kids trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh và học sinh có đam mê với những vũ điệu sôi động.

Suốt 2 tháng hè, chị Nguyễn Điệp Tú (xã Quảng Lập) luôn tranh thủ kết thúc công việc ở vườn sớm hơn thường lệ để đưa đón cô con gái 9 tuổi Phan Nhật Thiên An đến lớp học nhảy. Với một người mẹ quê chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, việc con gái tìm được đam mê và học thêm được nhiều kỹ năng sau những giờ học, hay những lần tham gia biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ đã trở thành niềm vui và tự hào của chị.

Chị Tú kể rằng từ khi Thiên An 5 tuổi, cô bé đã được theo học những bước nhảy đầu tiên. Dù chưa thực sự yêu thích, vẫn khóc lóc, rụt rè những ngày đầu nhưng dần dà, thấy con gái mỗi ngày háo hức đến giờ tập, trở nên hoạt bát, tự tin hơn, chị cũng vui mừng để mỗi tuần đều đặn sắp xếp thời gian chở con đến lớp.

“Mình nhận thấy con thay đổi rất nhiều, hình thành ý thức tự lập trong học tập và cuộc sống, kỷ luật và biết cách giải quyết vấn đề của bản thân. Các bạn gắn bó, đoàn kết với nhau nên phụ huynh cũng rất vui và tự hào khi chứng kiến con mình ngày càng trưởng thành, tự tin trong cuộc sống. Đây cũng là cách giúp các con cân bằng trong cảm xúc, giải tỏa những áp lực trong học tập”, chị Tú chia sẻ.

Nhóm nhảy Nine Kids tạo ấn tượng tại Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022

• SÂN CHƠI CHO NHỮNG ĐAM MÊ

Người xây dựng nên Nine Kids, giúp nhiều bạn nhỏ ở huyện Đơn Dương thỏa niềm đam mê với bộ môn nhảy hiện đại trong những năm qua là cô gái Trịnh Bội Bội (sinh năm 1990). Bội Bội vốn là một dancer trong nhóm nhảy Nine ở TP Hồ Chí Minh. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô gái trẻ trở về quê nhà Đơn Dương sinh sống. Dù không còn theo nghề nhưng “máu lửa” với âm nhạc vẫn luôn cháy trong tim. Thế nên, Bội Bội quyết tâm theo đuổi đam mê của mình ở một vai trò khác.

Bội Bội sinh ra và lớn lên ở xã Ka Đô, với niềm yêu thích nhảy múa từ nhỏ. Tuổi thơ của cô là những ngày chăm chú và say mê học theo những nhóm nhảy trên tivi, băng đĩa cùng niềm khao khát được học nhảy một cách bài bản. Thế nên, hơn ai hết, cô hiểu được sự thiếu thốn của những đứa trẻ ở quê nhà nên lớp học nhảy được ra đời.

“Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ các bạn yêu thích nhảy múa, học tại sân của nhà văn hóa vào những buổi chiều. Lâu dần, các bạn đại diện thôn, tổ dân phố rồi đến xã, huyện tham gia biểu diễn trong các hoạt động của địa phương. Số lượng thành viên ngày càng đông nên mình quyết định thành lập nhóm nhảy, đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ hơn để đáp ứng nhu cầu của các em cũng như phụ huynh trên địa bàn”, Bội Bội kể.

Cô và trò cùng nhau làm quen với những động tác, cùng học hỏi và tập luyện. Sau những thành công từ các cuộc thi và các hội diễn, liên hoan quy mô lớn, nhỏ khác nhau, danh tiếng của nhóm Nine Kids và bộ môn nhảy hiện đại ngày càng được khẳng định không chỉ trên địa bàn huyện Đơn Dương mà còn ở TP Đà Lạt và nhiều huyện, thành khác.

Tính đến nay, nhóm nhảy Nine Kids đã hoạt động được hơn 9 năm. Đó là một hành trình trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm và nỗ lực để duy trì hoạt động của nhóm cho đến ngày hôm nay, bởi theo Bội Bội: “Trước đây, ở khu vực còn nhiều khó khăn như huyện Đơn Dương rất khó để mở lớp dạy nhảy, thu hút học viên. Qua thời gian, từ nỗ lực của cô và trò đã mang lại những kết quả mà tưởng chừng như chỉ dám nghĩ đến trong mơ”.

Hiện nay, lớp nhảy của Bội Bội thu hút khoảng 50 thành viên, chia thành các lớp nhỏ theo độ tuổi vào các ngày trong tuần và cuối tuần. Ngoài những điệu nhảy đang thịnh hành, các thành viên của nhóm còn tự biên đạo các điệu nhảy mới theo sự ngẫu hứng của từng người rồi xây dựng thành bài biểu diễn.

Nhóm nhảy Nine Kids cũng tham gia và giành nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi

Là một trong những thành viên “kỳ cựu” của nhóm Nine Kids, Lê Huỳnh Bảo An (14 tuổi, nhà ở xã Lạc Lâm) còn thỉnh thoảng đứng lớp nhảy mẫu để các em nhỏ nhảy theo, hoặc hướng dẫn động tác cho các bạn. An chia sẻ: “Lúc đầu tập, con cũng thấy khó, thấy đau, nhưng tập dần rồi con thấy quen và đam mê ngày càng nhiều hơn. Cũng nhờ quen học nhảy, cơ thể uyển chuyển được rèn luyện dần của thời gian mà ở trường, con còn tham gia vào đội múa trong các tiết mục văn nghệ”.

Bước vào năm học cuối cấp, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học, An vẫn tranh thủ mỗi cuối tuần đến lớp nhảy để cùng các thành viên trong nhóm hòa vào những gia điệu sôi động với những động tác nhảy đẹp mắt.

Nhờ nỗ lực tập luyện, trình độ và kỹ năng của các thành viên của Nine Kids cũng ngày một hoàn thiện, mang đến những tiết mục đặc sắc cho khán giả. Từ mục đích tạo sân chơi mới và lành mạnh cho thanh thiếu nhi, nay lớp học nhảy của Bội Bội nói chung và nhóm Nine Kids nói riêng đã dần khẳng định được tên tuổi của mình và trở thành nơi nuôi dưỡng đam mê cho nhiều bạn trẻ.

“Một trong những yếu tố giúp nhóm ngày càng thành công đó là luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của phụ huynh. Đó cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng với công việc này, đưa các em đi giao lưu, học hỏi ở nhiều nơi. Và có một điều mình luôn dặn các em, là phải luôn luôn hết mình, chỉ cần có khán giả thì dù là nhảy ở bất cứ nơi đâu cũng đều đáng trân trọng”, Bội Bội chia sẻ thêm.

HỒNG THẮM - VIỆT QUỲNH