Lâm Hà: Truyền dạy hát then, đàn tính cho thanh niên người Tày

Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 25 ngày từ 18/11 đến 12/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND huyện Lâm Hà mở lớp truyền dạy đàn tính, hát then cho thanh niên người Tày ở xã Tân Thanh.

Tham gia lớp truyền dạy, 30 thanh niên nam, nữ tuổi từ 15 - 30 đã được các nghệ nhân hướng dẫn và truyền dạy khái quát về nguồn gốc xuất xứ của loại hình nghệ thuật hát then, đàn tính; môi trường, không gian diễn xướng; tính chất của các làn điệu then, các bài hát then; cách cầm đàn tính, cách đánh đàn, gẩy những nốt nhạc cơ bản, âm điệu đàn tính khi đệm đàn, hòa tấu cùng các làn điệu then.

Hát then, đàn tính là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian mang ý nghĩa tín ngưỡng truyền thống, nội dung thuật lại cuộc hành trình của con người lên thiên giới cầu xin then (then tiếng Tày là thiên, nghĩa là trời) ban cho những điều may mắn và một cuộc sống tốt lành. Hát then phản ánh mọi chuyện từ đời sống dân bản, đến chuyện tình yêu, ma chay, cưới hỏi… thể hiện rõ nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa đặc trưng của người Tày. Năm 2019, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO vinh danh là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Mang theo điệu then cùng cây đàn từ rừng núi phía Bắc, người Tày cao tuổi ở Tân Thanh luôn mong muốn được trao truyền cho thế hệ con cháu kế thừa bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc của dân tộc mình. Tham gia lớp học các bạn trẻ được nghệ nhân tiếp lửa, giúp cảm nhận được những tinh tuý ẩn chứa trong từng nốt nhạc, từng lời then để hát được những bài hát bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ.

Qua những câu then, điệu đàn đã nhân lên trong người học niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm kế thừa tiếp nối truyền thống, góp phần gìn giữ di sản văn hóa quý báu, làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng trên quê mới Tân Thanh.

