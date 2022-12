Liên hoan các ban nhạc Giai điệu Bazan

(LĐ online) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, vui tươi, lành mạnh, bổ ích phục vụ Nhân dân, trong 2 đêm 21 - 22/12, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức Liên hoan các ban nhạc tỉnh Lâm Đồng mở rộng lần thứ III với chủ đề Giai điệu Bazan.

Ban nhạc Đại ngàn xanh (Đắk Lắk) mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Nguyên

Tham dự liên hoan, 6 ban nhạc và vũ đoàn đến từ Đắk Lắk, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng đã mang đến cho công chúng 34 tiết mục âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Cùng với tài năng và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, mỗi ban nhạc để lại dấu ấn bởi màu sắc độc đáo riêng. Ban nhạc The Sol (Đà Lạt) mở đầu bằng những ca khúc trữ tình, êm ái như cỏ hoa, khí trời Đà Lạt qua các tiết mục “Phố mùa Đông” (Bảo Chấn), Bước đến bên em (Khắc Hưng), Đi đu đưa đi (Tiên Cookie), Ngày chưa giông bão (Phạm Mạnh Quỳnh), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Có em chờ (Kai Đinh).

Ban nhạc Hoa Cát (Ninh Thuận) mang đến sự dạt dào của biển, lao xao của rừng, vẻ đẹp lung linh của Đà Lạt hoàng hôn (Minh Kỳ - Dạ Cầm), Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường), Chim Phí bay về cội nguồn (Y Phôn K’Sor), Những chuyến đi dài (Minh Đức - Trần Lập), Một thuở yêu người (nhạc ngoại lời Việt).

Ban nhạc Lego - Lang Biang (Lâm Đồng) là những mảnh ghép của những tay trống, ghi ta, piano cừ phách và nổi bật bởi giọng hát ầm ào như thác đổ của Quang Vinh, Cil Juy cuốn khán giả vào những bản nhạc bừng bừng, cuồng nhiệt: Đứa con của đất (Krajan Dick), Mảnh ghép tuyệt vời (Quang Vinh), Crazy in love (Beyoncé), Tháng 12 (Band Bức Tường), Chiếc khăn gió ấm (Khánh Phương).

Các nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả

Ban nhạc Đại ngàn xanh (Đắk Lắk) mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Nguyên với dàn nhạc cụ dân tộc tre nứa T’Nưng, Đinh Pút, Đinh Goong hòa âm cùng các nhạc cụ hiện đại đàn accordion, vĩ cầm, ghita, piano, saxophone, trống phách. Khi róc rách như suối chảy, lúc gầm gào như gió cuốn, khi bùng lên như ngọn lửa qua giai âm của các hòa tấu: “Vang mãi giữa đại ngàn”, hòa tấu “Mạch nguồn vẫn chảy” (Nguyễn Cửu Long), hòa tấu “Tây Nguyên đi đón mặt trời” (Đoàn Hải Dương), Nụ cười Ban Mê (Phạm Long), Rook cà phê (Mạnh Trí)…

Ban nhạc Saigon Music và Vũ đoàn AMA (TP Hồ Chí Minh) mang đến liên hoan vũ điệu đẹp cùng âm thanh và ánh sáng sôi động qua những nhạc phẩm phương Tây như: Despacito, No Body, Mambo Intaliano, Senorita, Nam Thần, No face - No name - No number…

Liên hoan như một cuộc giao lưu, hội ngộ, các ban nhạc trẻ, các nhạc sĩ, vũ công, nhạc công đã làm nên không khí nghệ thuật trẻ trung mang tính cộng đồng cao những cảm xúc thăng hoa và ấn tượng khó quên cho khán giả.

QUỲNH UYỂN