CHI HỘI ÂM NHẠC LÂM ĐỒNG

(LĐ online) - Ngày 8/1, tại TP Đà Lạt, Chi hội Âm nhạc Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.

Tham dự có ông Hà Hữu Nết - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, cùng đông đảo hội viên Chi hội Âm nhạc.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Cao Nguyên Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Lâm Đồng, có thể nói năm 2022 là một năm với nhiều bức phá trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm âm nhạc và biểu diễn. Cùng với việc công bố các tác phẩm âm nhạc trên Tạp chí Lang Bian, năm 2022, các hội viên trong Chi hội Âm nhạc cũng đã tích cực tham gia các trại sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức và phối hợp tổ chức. Một số ca khúc sáng tác trong năm 2022 đã được phối khí, thu âm, dàn dựng thành Audio.

Ngoài ra, năm 2022, các hội viên Chi hội Âm nhạc Lâm Đồng còn tích cực tham gia các cuộc thi do các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức. Nhạc sĩ Đình Nghĩ đã tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam do VOV tổ chức với ca khúc Vũ điệu quê hương. Ca khúc này, đã lọt vào vòng Chung khảo. Cũng trong năm 2022, nhạc sĩ Đình Nghĩ còn tham gia Cuộc thi Tôi yêu Huế và đoạt giải nhất với ca khúc Thương màu mắt Huế. Nhạc sĩ Thu Hường đã đoạt giải nhì Cuộc thi sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức...

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng Hà Hữu Nết ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi hội Âm nhạc Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2022; đồng thời, hi vong các hội viên sẽ có thêm nhiều đóng góp về lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn trong thời gian tới.

TRỊNH CHU