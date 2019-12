Bảo đảm an ninh, trật tự Festival Hoa Đà Lạt năm 2019

Làm việc với Ban An ninh về “kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt - Trưởng Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt đã có kết luận và đề nghị Ban An ninh cùng các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn phục vụ Festival Hoa Đà Lạt năm 2019. Theo đó, Chủ tịch Đoàn Văn Việt yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị rà soát, hoàn chỉnh các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng, thực hiện đồng bộ các phương án để xử lý khi xảy ra ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố trong việc rà soát các đối tượng trộm cắp tài sản, gây rối an ninh trật tự nơi công cộng để có phương án xử lý; chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an cấp huyện, xã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại, gây mất trật tự có thể xảy ra; xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, kích động gây mất an ninh trật tự... Đồng thời, tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là bảo đảm an toàn về con người và tài sản đối với các tổ chức, công dân và du khách...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xây dựng phương án và tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công, phụ trách trong việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ, đặc biệt chuẩn bị phương tiện, địa điểm bắn pháo hoa. Đối với các huyện, thành phố chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Cùng đó, Chủ tịnh UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở liên quan lập tổ kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở in ấn trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động chấp hành quy định pháp luật về hoạt động in ấn và xử lý nghiêm các trường hợp sao chụp, in ấn giấy mời, thẻ đại biểu giả để sử dụng.

KHẢI NHIÊN