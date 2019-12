FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT LẦN THỨ VIII:

Ngày 24/12, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2670-QĐ/UBND khen thưởng cho 31 tập thể và 3 cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019.

Theo đó, danh sách 31 tập thể được khen tặng, bao gồm: Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; Công an tỉnh Lâm Đồng; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng; Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng; Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Nhân dân và cán bộ thành phố Đà Lạt; Nhân dân và cán bộ huyện Lạc Dương; Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt; Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Lạt; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Công an thành phố Đà Lạt; Công an thành phố Bảo Lộc; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đà Lạt; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc; Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt; Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dalat Hasfarm; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghệ thuật số Bảy; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietnam Silk House; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Thiên nhiên, huyện Taean, tỉnh Chungcheongnam, Đại Hàn Dân Quốc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn sàn đấu giá hoa HIMEJI, Nhật Bản; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tơ tằm Nhật Minh, thành phố Bảo Lộc.

Ông Hoàng Nhật Nam, Tổng đạo diễn Chương trình Lễ khai mạc và bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019; Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Top 12 Hoa hậu Thế giới 2019; bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng là 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong đợt này.

LINH ĐAN