Công an Lâm Đồng tặng quà Tết cho người nghèo

(LĐ online) - Ngày 4/1, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng giếng khoan nước sạch và 60 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số điểm Trường Mầm non xã Rô Men, huyện Đam Rông.

Những phần quà Tết được đoàn trao đến đồng bào nghèo huyện Đam Rông



Cùng ngày, 100 suất quà Tết năm 2020 cũng đã được Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn tại xã Liêng S’Rôn, huyện Đam Rông. Cùng với các phần quà Tết, Hội Phụ nữ và Đoàn Thành niên Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã vận động, quyên góp được nhiều quần áo, giày dép... để trao tặng cho đồng bào nghèo. Thiếu tá Lê Bích Xuân, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, những năm qua, các thành viên của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào hướng về cơ sở, vì bà con nghèo, gia đình chính sách mà còn nỗ lực vận động các nhà tài trợ cùng đồng hành tham gia. Các hoạt động xã hội trên đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tạo thêm sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với bà con, nâng cao hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.



VĂN BÁU