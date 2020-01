Đã tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở Lâm Hà

(LĐ online) - Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) Lâm Đồng đã có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thôn Thực Nghiệm - xã Mê Linh (Lâm Hà) với 105 ca mắc, không có ca tử vong, do đoàn từ thiện từ TP HCM tổ chức bữa ăn trưa vào 13 giờ ngày 29/12/2019.

Thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là do món mì xào (mỳ, xúc xích, trứng chiên, rau sống trộn lẫn). Căn cứ vào triệu chứng các ca bệnh (đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, không sốt), thời gian ủ bệnh (6-8 giờ), đáp ứng điều trị (chi bù nước điện giải) và kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, thực phẩm, kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm có căn nguyên là do độc tố vi sinh vật (nghi do độc tố trực khuẩn Clostridium perfringens).

Được biết, khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, đoàn điều tra đã tiến hành lấy 55 mẫu bệnh phẩm và 1 mẫu thực phẩm mì xào (mì, rau) còn sót lại sau bữa ăn để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên 11 mẫu bệnh phẩm (10 mẫu phân, 1 mẫu chất nôn) đã phát hiện 11/11 mẫu dương tính với vi khuẩn E.coli, Clostridium perfringens, Enterobasteriaceae. Đồng thời, qua xét nghiệm 1 mẫu thực phẩm phát hiện nhiễm độc tố vi sinh vật (trực khuẩn Clostridium perfringens).

Từ đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có kiến nghị Ban chỉ đạo ATTP tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát các thực phẩm, bữa ăn được cung cấp từ nguồn từ thiện (chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác từ thiện khi có sự đồng ý và giám sát của cơ quan quản lý nhà nước). Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành lập các Đội điều tra ngộ độc thực phẩm khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

