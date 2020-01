(LĐ online) - Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), tối 28/1 (mùng 4 tết), tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đức Trọng đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại đêm giao lưu

Đêm giao lưu văn nghệ gồm những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu do các ca sĩ được Ban Tổ chức mời từ TP Hồ Chí Minh như ca sĩ Võ Đức Trí - Á quân The Voice 2019, ca sĩ Nhật Hạ, ban nhạc The Sol, vũ đoàn Hải Yến... Các điệu múa, bài hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước cùng những điệu múa mang đậm nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc đã được các diễn viên diễn xuất hết sức truyền cảm, xúc động để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Bên cạnh đó là những tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại hết sức sôi động.

Đêm giao lưu văn nghệ góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp tết, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng say lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của huyện nhà.

