Giải quyết việc làm cho hơn 29.000 người

(LĐ online) - Ngày 10/1/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020.

Theo đánh giá, trong năm 2019, Sở và các địa phương đã phát huy tốt chức năng tham mưu quản lý Nhà nước; thường xuyên bám sát nội dung chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị... Chủ động phối hợp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tập trung thúc đẩy thực hiện các chương trình về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; an toàn - vệ sinh lao động; phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy cũng như các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội... Các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em... và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội được quan tâm chăm lo, hỗ trợ, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.