HOA THẮM CAO NGUYÊN

Một chàng trai chuyên làm nông nghiệp, trồng rất nhiều loại hoa, nhưng trụ lại và gầy dựng nên thương hiệu Vàng Xanh từ cây bồ công anh. Đằng sau câu chuyện về loài cây hoang dại có dược tính, dùng toàn thân làm trà, hoặc tách riêng trà hoa, trà rễ, trà lá... giúp dưỡng da, bổ máu, bổ tỳ vị... là ý thức và tư duy của những con người hiện đại, hướng đến kinh doanh bền vững và an toàn cho sức khỏe.

Anh Võ Minh Hoàng và vườn nguyên liệu bồ công anh. Ảnh: L.Hoa

Vườn bồ công anh của Công ty TNHH Đà Lạt Vàng Xanh (Công ty Vàng Xanh - Phường 12) có diện tích khoảng 5 sào trồng nhà kính trong đất và một phần trong giá thể xơ dừa, phù hợp với loại nguyên liệu dùng để chế biến trà, làm rau và salad. Bồ công anh được gieo hạt và tách cây con để trồng, thời gian sinh trưởng khoảng 3 tháng. Khi thu hoạch thì dùng toàn thân, phơi sấy khô, làm trà túi lọc.

Bồ công anh mọc hoang sẽ tốt hơn, do có nhiều dưỡng chất hấp thụ trong tự nhiên so với cây trồng theo phương thức canh tác tập trung. Nhưng, là người sản xuất, phải chủ động nguồn nguyên liệu mới đủ sản phẩm cung cấp cho thị trường, nên phải trồng tập trung. Sản lượng của Công ty Vàng Xanh hiện nay chưa nhiều, do đang thử nghiệm vừa trồng sản xuất, vừa chế biến, vừa đi tìm thị trường, nên mỗi tháng, Vàng Xanh chỉ tiêu thụ khoảng 4-5 tạ thành phẩm trà bồ công anh túi lọc.

Ý thức được là cơ sở sản xuất sản phẩm đồ uống hỗ trợ sức khỏe, nên Công ty Vàng Xanh sử dụng phân hữu cơ ủ hoai, phân vi sinh và nuôi ong để kiểm tra độ an toàn của môi trường. Tương tự như cây atiso, cây bồ công anh cũng rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Đà Lạt, dù chúng đều có thể phát triển được ở những vùng khí hậu lạnh, như Sa Pa, Măng Đen, Bà Nà...

Anh Võ Minh Hoàng - đại diện Công ty Vàng Xanh cho biết: Mỗi người có một đam mê, người đam mê theo đuổi các sản phẩm dược liệu uống cũng nhiều, nhưng riêng mình, rất đam mê bồ công anh. Trước bồ công anh, Hoàng đã từng theo đuổi nhiều loại cây trồng, như cây hoa bất tử để làm hoa khô, cây su su do không cần dùng thuốc BVTV... Rồi vô tình đọc được thông tin, cây bồ công anh rất tốt, và nó dễ mọc ngoài thiên nhiên, liền tìm đem về trồng. Do trồng đại trà ngoài đất, cây bị nhiễm bệnh, nên phải đưa vào nhà lồng để cách ly và hạn chế dùng thuốc BVTV...

Từ đó đến nay đã được 7 năm! Sản phẩm Vàng Xanh được công chúng biết đến là các loại trà túi lọc bồ công anh, mật ong hoa bồ công anh. Công ty Vàng Xanh cũng đầu tư hẳn một sân phơi ở Phan Rang, vì thời gian nắng và lượng nắng ở Phan Rang rất tốt, giúp giữ ổn định cho chất lượng nguyên liệu trà.

Ngay tại khu vườn trồng nguyên liệu, chủ nhân Vàng Xanh cũng đầu tư một khu trải nghiệm cho du khách muốn tham quan, tìm hiểu về quy trình sản xuất và công dụng của sản phẩm trà bồ công anh, uống trà, ngắm hoa, nếm thử phúc bồn tử... Anh Hoàng cũng từng có ý tưởng làm khu nhà ở du lịch bồ công anh, với những căn nhà nhỏ xinh, xung quanh chỉ trồng bồ công anh ngay chân núi Hòn Bồ. Như thế, du khách vừa có chỗ nghỉ ngơi, ngắm cảnh bình minh - hoàng hôn, lại vừa vui mắt, thảnh thơi với vườn bồ công anh sau 1 ngày trải nghiệm các điểm du lịch khác trong thành phố...

Vàng Xanh cũng là mục tiêu mà anh Hoàng đang ấp ủ! Đó không đơn giản chỉ là màu sắc từ cây bồ công anh - lá xanh và hoa vàng; mà sức khỏe là vốn quý và dược liệu hỗ trợ sức khỏe ở một khía cạnh khác - chính là vàng. Bồ công anh chính là một trong những loại đồ uống vàng, được anh Hoàng cho ra mắt vào tháng 11/2014, từ một cơ sở nhỏ sản xuất trà bồ công anh.

Khi được hỏi về khó khăn, anh Hoàng trả lời, đối với bất cứ ai, bất cứ công việc gì và bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn cũng là điều luôn hiện diện trong cuộc sống. Vì khó khăn là thường trực rồi, không tránh được, nên thay vì nghĩ đến nó thì mình cứ cố gắng vượt qua, với mục tiêu là càng nhiều khách hàng biết và lựa chọn sản phẩm của mình thì là “thuận buồm xuôi gió” và có động lực để vươn lên...

Trước giờ, sản phẩm của Vàng Xanh chủ yếu tiêu thụ online. Nhưng, hiện tại, Vàng Xanh tích cực tìm kiếm thị trường và đang liên kết với các cơ sở sản xuất các loại sản phẩm khác của Đà Lạt để xây dựng các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, tham dự các hội chợ, triển lãm thương mại... để có cơ hội quảng bá qua việc bán lẻ sản phẩm của mình. Đồng thời, Vàng Xanh đang tiếp tục nghiên cứu để làm được các sản phẩm quanh cây bồ công anh - ngoài trà và mật ong, như: bột bồ công anh, cao bồ công anh, rượu bồ công anh, nước giải khát bồ công anh... Và, mục tiêu xa hơn là có sản phẩm xuất khẩu.

LÊ HOA