(LĐ online) - Sáng 16/1/2020, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ, công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa trao Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền của Trung ương Hội cho Hội CTĐ tỉnh

Tổng giá trị nhân đạo trong năm 2019 là 65,6 tỷ đồng (đạt 177 % so chỉ tiêu đầu năm đưa ra là 37 tỷ). Trong đó, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” duy trì giúp đỡ cho 1.491 địa chỉ (tăng 297 địa chỉ so với năm 2018). Hội vận động và tiếp nhận 396 đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh, tặng 95.076 suất quà cho người nghèo, khó khăn; tiếp nhận 50 đoàn y, bác sĩ trong và ngoài tỉnh về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa cho 22.238 lượt người. Tiếp tục duy trì 7 bếp ăn tình thương tại bệnh viện và nồi cháo tình thương, tủ bánh mì tình thương của các huyện, thành Hội giúp cho 94.410 lượt bệnh nhân nghèo có các suất ăn miễn phí. Vận động xây dựng 61 căn nhà tình thương và sửa chữa 9 căn cho các hộ nghèo, khó khăn. Phong trào HMTN toàn tỉnh tiếp nhận được 16.456/16.000 đơn vị máu (đạt 103% chỉ tiêu năm 2019).

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền của Trung ương Hội cho 3 đơn vị Đà Lạt, Lâm Hà, Đạ Tẻh

Năm 2020, Hội CTĐ tiếp tục triển khai các hoạt động: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Ngân hàng bò”; các chương trình, sự kiện tôn vinh, vận động HMTN, hiến tặng, mô, tạng nhân đạo; chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa trên địa bàn tỉnh, thành phố; triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2020 với các hoạt động thiết thực; phát triển đa dạng các mô hình công tác xã hội, phát triển cộng đồng phù hợp với đặc thù vùng miền; thực hiện xã hội hóa các mô hình dịch vụ an sinh xã hội do Hội CTĐ tổ chức; tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về các mô hình ứng phó thiên tai, thảm họa, xây dựng cộng đồng an toàn, sơ cấp cứu, truyền thông, giáo dục về sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và triển khai các hoạt động về nước sạch, vệ sinh, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp; tiếp tục chỉ đạo duy trì các CLB và thành lập thêm các CLB “Hành trình đỏ - kết nối yêu thương” tại một số huyện, thành phố.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ cấp huyện 5 năm liền (2015 -2019) cho 3 tập thể; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo cho 38 cá nhân; tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ Lâm Đồng năm 2019. Đồng thời, Hội CTĐ Lâm Đồng tặng giấy khen cho 63 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

AN NHIÊN