Không phát sinh việc nhận quà và nộp lại quà tặng trái quy định

Theo báo cáo của UBND TP Bảo Lộc về kết quả thực hiện công tác phòng, ngừa tham nhũng, UBND thành phố giao Thanh tra TP Bảo Lộc là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin có liên quan đến việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trên địa bàn. Qua theo dõi, nắm tình hình tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường, trong năm 2019, trên địa bàn TP Bảo Lộc không phát sinh việc nhận quà và nộp lại quà tặng theo quy định.

Về kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, trong năm 2019, UBND TP Bảo Lộc đã tiến hành 12 cuộc thanh tra; trong đó, có 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, đã xử lý về kinh tế đối với 5 đơn vị, thu hồi số tiền hơn 97 triệu đồng do nghiệm thu, thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công, do chi trợ cấp thôi việc sai quy định và chi không có hóa đơn, chứng từ; yêu cầu 1 đơn vị thu nộp vào ngân sách số tiền hơn 17 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm đối với 6 đơn vị. Đồng thời, UBND TP Bảo Lộc chuyển Công an TP Bảo Lộc một vụ việc để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật về hình sự liên quan đến việc thu tiền học phí tại một đơn vị trường học nhưng để ngoài sổ sách kế toán với số tiền gần 360 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

ĐÔNG ANH