Lãnh đạo Vietjet tặng quà những hành khách đầu tiên của năm mới

(LĐ online) - Ngày 26/1/2020 (Mùng 2 Tết Canh Tý), trong không khí tưng bừng của những ngày đầu Xuân, lãnh đạo hãng hàng không Vietjet đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để thăm, chúc Tết các hành khách và các bộ phận đang làm việc không ngừng nghỉ tại đây.

Niềm vui hân hoan của mỗi hành khách lan toả trên khắp chuyến bay trong những ngày đầu xuân mới của Vietjet, hứa hẹn khởi đầu một năm hanh thông, tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Trước đó, ngày mùng 1 Tết, Vietjet tưng bừng khởi đầu năm mới với nhiều hoạt động tại khắp các đầu sân bay với mong muốn mang tới những điều tốt lành, một năm mới may mắn, hanh thông cho người dân và du khách.

Trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thành Hà, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm đã đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội và gửi đến hành khách những lời chúc năm mới tốt đẹp.

Hoa và quà được lãnh đạo hãng hàng không gửi tặng hành khách thay lời chúc năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc. Hãng hàng không thế hệ mới đã mang tới cho những hành khách “xông đất” năm Canh Tý những phần quà thú vị cùng những câu chúc đầu năm may mắn, sức khỏe, thành công…