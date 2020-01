(LĐ online) - Tối 21/1/2020 (tức 27 tết), không khí tại xã Đa Nhim - huyện Lạc Dương trở nên rộn ràng, ấm áp hơn bởi chương trình “Tết quân dân - Xuân chiến sỹ” được Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Đây là hoạt động “về ăn tết với nhân dân” nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó nghĩa tình quân - dân chào mừng Xuân mới 2020.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Lạc Dương tặng quà động viên bà con các dân tộc xã Đa Nhim vui xuân đón tết an toàn, hạnh phúc

Các hoạt động phong phú và giàu ý nghĩa nhân văn như: Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thăm các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi và ghi nhận sự đóng góp to lớn của các vị già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong thôn, buôn tại xã Đa Nhim. Đồng thời, có 50 suất quà tặng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 25 phần quà của huyện dành tặng cho bà con gồm các nhu yếu phẩm và lương thực phục vụ bà con đón tết cổ truyền an vui, lành mạnh, ấm no. Ngoài ra, nhiều tiết mục văn nghệ được các chiến sĩ, diễn viên trong lực lượng vũ trang trình diễn với những ca khác cách mạng, ca ngợi Đảng - Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống yêu nước, tình quân - dân. Qua đó, thắp thêm ngọn lửa yêu thương, ấm áp đến với đồng bào các dân tộc thiểu số xã Đa Nhim. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật đã nhân lên cảm xúc, tình cảm truyền thống tốt đẹp lâu nay giữa bộ đội với Nhân dân. Bà con nơi đây rất phấn khởi, vui tươi và xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lực lượng vũ trang trong dịp tết đến xuân về.

Xã Đa Nhim nói riêng, huyện Lạc Dương nói chung tuy đã có bước phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, huyện có 05 xã thì 03 xã thuộc diện khó khăn. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất và canh tác truyền thống. Vì vậy, trong những năm qua, công tác giảm nghèo đang là vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Dương quan tâm hàng đầu. Chương trình giảm nghèo ở Lạc Dương đã được địa phương kết hợp lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác đang được tập trung đầu tư. Riêng năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 1.263 hộ dân tộc thiểu số vay vốn với hơn 41,7 tỷ đồng; trong đó, có 53 hộ nghèo vay trên 3 tỷ đồng vốn vay với lãi suất thấp để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo mạng lưới giao thông rộng khắp. Từ đó, kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh của huyện đã có bước phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tham dự và bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà với đồng bào nơi đây, Đại tá Nguyễn Nhật Nga - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: “Tết quân - dân” là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa, là một mặt công tác dân vận của Đảng. Qua đó thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện giúp đỡ Nhân dân đón tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, thắm tình đoàn kết quân dân và cũng là nét đẹp truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng. Các hoạt động “Tết quân dân - Xuân chiến sỹ ” năm 2020 cũng là việc làm thiết thực của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương. Các hoạt động không chỉ góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà còn là vinh dự, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Về với đồng bào các dân tộc xã Đạ Nhim hôm nay, bằng tấm lòng chân thành nhất, cùng với những món quà tuy không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, chúng tôi mong rằng Huyện ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể của huyện và xã tiếp tục quan tâm đầu tư các hạng mục công trình dân sinh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân để huyện Lạc Dương nói chung, xã Đạ Nhim nói riêng của chúng ta sớm trở thành huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mong rằng đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết và tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại đêm giao lưu

Phát biểu ghi nhận tình cảm cao quý này của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của đông đảo chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Ya Tion bày tỏ: Hôm nay, nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng huyện Lạc Dương tổ chức đêm giao lưu “Tết quân dân - Xuân chiến sỹ” để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng có điều kiện giao lưu, gặp gỡ với bà con nhân dân xã Đạ Nhim. Qua đó, càng thêm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân. Thông qua giao lưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Lạc Dương sẽ có cơ hội trao đổi, nắm bắt được tình hình, từ đó chúng ta có điều kiện trao đổi, phối hợp để thời gian tới việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được tốt hơn. Trong đêm giao lưu hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có quà tặng cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Đạ Nhim có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà từ phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chứa đựng tình cảm lớn lao với mong muốn bà con sẽ cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn trong những ngày tết sắp tới. Đây sẽ là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, kịp thời để các hộ gia đình nghèo vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Hoạt động tương thân, tương ái của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã khơi dậy tình thương yêu, đùm bọc trong cộng đồng, vun đắp tình cảm quân dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin tưởng của bà con Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

NGUYỆT THU