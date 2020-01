Thủ tướng: Sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế về dịch virus corona

Có xu hướng người Trung Quốc sang Việt Nam ở lại để tránh dịch Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết từ khi xảy ra dịch, lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc bắt đầu sụt giảm mạnh, với khoảng 15% khách dặt phòng bị hủy kể từ 24-1. Hiện các công ty lữ hành lớn của Việt Nam đã chủ động hủy tour, nhưng ở Đà Nẵng vẫn còn 11.700 khách du lịch Trung Quốc, Quảng Ninh còn 9.000 người và ở Khánh Hòa là 3.000 người. Tuy nhiên, lại xuất hiện xu hướng khách Trung Quốc đi du lịch tự túc vào Việt Nam, một số bộc lộ ý định ở lại Việt Nam hoặc sang nước thứ 3 để tránh dịch. Dư luận người dân và các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, lái xe du lịch đều bày tỏ tâm lý lo ngại, nhiều trường hợp đã phản ứng gay gắt, đình công, treo biển không phục vụ khách Trung Quốc. Một số đối tượng chống đối đã lợi dụng tình hình này xuyên tạc, kích động, vu cáo, nói xấu Việt Nam bài trừ Trung Quốc trên mạng xã hội. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã phối hợp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận không gây hoang mang, dao động, khuyến nghị người dân không tập trung chỗ đông người. Bộ Công an cũng phối hợp kiểm tra chặt chẽ việc xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường bộ, dường không, đường biển, tạm thời không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam với những người đến từ vùng dịch bệnh, tham mưu chính quyền địa phương thống kê khách du lịch Trung Quốc trên địa bàn để tuyên truyền vận động số du khách này phối hợp cung cấp thông tin về tình trạng sức khoẻ, quê quán, lịch trình. Bộ cũng chỉ đạo các bệnh viện tuyến trung ương của Bộ Công an chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch, tiếp nhận và khám chữa bệnh cho bệnh nhân theo chỉ đạo của Bộ Y tế… Cùng với đó là kiểm soát thông tin trên mạng, xử lý ngăn chặn tung tin bịa đặt, hoang tin...