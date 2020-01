Trao tặng 500 suất quà Tết cho phụ nữ nghèo

(LĐ online) - Ngày 3/1/2020, CLB Nữ Doanh nhân Lâm Đồng phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh và đoàn từ thiện của tỉnh Cần Thơ tổ chức trao tặng quà Tết cho phụ nữ nghèo, đồng bào DTTS thuộc các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai và xã Tà Nung - TP Đà Lạt. Cụ thể: Đạ Tẻh 150 suất, Đạ Huoai 150 suất và Tà Nung 200 suất; mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm gạo, mì tôm, đường, bột ngọt, nước tương và quần áo, chăn ấm.

Đây là một hoạt động hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo của tỉnh, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đoàn thể, xã hội cùng chung tay chăm lo Tết giúp người nghèo, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội an hưởng mùa xuân no ấm. Đồng thời, tiếp tục chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ vùng sâu, vùng xa” do Hội LHPN VN phát động.