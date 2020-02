Cộng đồng chung tay phòng ngừa dịch nCoV

(LĐ online) - Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Lâm Đồng cho biết, các đội Quản lý thị trường (QLTT) thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với 70 nhà thuốc, cơ sở kinh doanh vật tư ý tế trên địa bàn. Qua công tác giám sát cho thấy, các cơ sở hầu hết đã hết mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay, thuốc sát trùng, nhà thuốc nào còn hàng thực hiện bán lẻ cho người tiêu dùng đúng luật, không có tình trạng tăng giá vô tội vạ.

Đội QLTT số 1,2,3 đã phối hợp với 07 nhà thuốc, cửa hàng dụng cụ y tế phát miễn phí 40.500 khẩu trang cho người dân.

* Công ty Điện lực Lâm Đồng tặng khẩu trang cho khách hàng

Thông tin từ Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, nhằm cùng toàn cộng đồng hỗ trợ phòng ngừa lây nhiễm nCoV, Công ty đã triển khai trong toàn bộ hệ thống việc tài trợ khẩu trang cho nhân dân. Theo đó, Công ty sẽ tài trợ ít nhất 25 ngàn khẩu trang y tế cho các trường học hoặc trung tâm bảo trợ đồng thời cung cấp khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, tăng cường phòng ngừa, tuyên truyền về phòng ngừa nCoV tại các điểm giao dịch của ngành điện.

* Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND Phường 9, thành phố Đà Lạt tặng khẩu trang miễn phí cho nhân dân và người đi đường trên đường Quang Trung, thành phố Đà Lạt. Với số lượng 2 ngàn khẩu trang tặng cho nhân dân, lực lượng công an và UBND Phường 9 chung tay phòng chống bệnh Viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), kêu gọi ý thức toàn cộng đồng phòng ngừa bệnh cho bản thân và cho người khác.

Ngoài tặng trực tiếp, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH còn gửi tặng khẩu trang tại Trung tâm y tế thành phố Đà Lạt và Trạm Y tế Phường 9 để phục vụ công tác phòng ngừa nCoV.

D.Q