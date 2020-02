Đà Lạt: Chỉ đạo các trường học tổ chức phun hóa chất Cloramin B phòng chống dịch nCoV

(LĐ online) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt về việc phun hóa chất Cloramin B phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra tại các đơn vị trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Lạt đã yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trực thuộc tổ chức phun hóa chất Cloramin B để phòng chống dịch bệnh trong trường học. Đồng thời, yêu cầu tất cả các đơn vị trường học (kể cả những trường đã chủ động phun hóa chất) tổ chức cho giáo viên, nhân viên dọn dẹp vệ sinh trước khi học sinh đi học trở lại.

Học sinh đeo khẩu trang đến trường trước ngày được cho nghỉ học. Ảnh: Nguyên Thi

Kinh phí mua sắm hóa chất do UBND thành phố Đà Lạt hỗ trợ.

Trước đó, trong văn bản cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh trường học, tẩy trùng 100% trường lớp học, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em…

TUẤN HƯƠNG