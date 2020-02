Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (tên mới do WHO gọi là Covid-19) đã chỉ đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, đặc biệt các cơ quan thông tin đại chúng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tích cực về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cách ly Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, ngành đã phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn trong toàn bàn tỉnh; mở chuyên mục truyền thông trên Zalo Cổng hành chính công của tỉnh; tạo lập chuyên trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. Thực hiện tuyên truyền bằng việc đăng tải các hình ảnh, clip khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Cảng Hàng không Liên Khương. In ấn 300 ngàn tờ rơi, 100 áp phích, 200 đĩa tuyên truyền về phòng chống Covid-19 phát cho các đơn vị trong toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo thông báo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng chuyên trang phòng chống dịch bệnh. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã đặt baner thông tin đường dây nóng và cập nhật nhanh các thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh; đã lồng ghép trong chương trình thời sự tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid-19. Báo Lâm Đồng đã mở chuyên mục trên trang báo điện tử baolamdong.vn, kịp thời tuyên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và thông tin kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

100% sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được hướng dẫn đúng cách về rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 12 huyện, thành phố đã tuyên truyền hơn 200 tin, 30 bài, tạo baner tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và thông tin đường dây nóng; triển khai có hiệu quả nội dung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn với hơn 300 tin.

AN NHIÊN