Đức Trọng tập trung nguồn lực phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 13/2, UBND huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị trực tuyến tại 5 điểm cầu trong toàn huyện nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng chủ trị hội nghị.

Các trường học trên địa bàn huyện Đức Trọng vệ sinh trường lớp phòng, chống dịch Covid-19

Thành lập 2 khu cách ly

Hiện, huyện Đức Trọng đã và đang chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết các địa phương trong toàn huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh UBND huyện.

Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp An, để phòng chống dịch Covid-19, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Virus Covid - 19; đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Mặt khác, xã cũng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn vệ sinh trường lớp, phun thuốc sát trùng, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và biết cách phòng chống dịch Covid-19 như: Giữ gìn vệ sinh nhà cửa hàng ngày, tránh tụ tập đông người, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay đúng cách...

Theo lãnh đạo UBND xã N’thol Hạ, xã đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các thôn, trạm y tế chỉ đạo các y tế thôn bản tuyên truyền cho người dân trên địa bàn hiểu và nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid- 19, cụ thể là nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa. Về công tác tuyên truyền về dịch bệnh, xã cũng chỉ đạo mỗi ngày tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã 2 lần. Xã cũng đã yêu cầu Công ty Lâm Đài đóng chân tại địa phương tuyền truyền cho công nhân hiểu về dịch cũng như các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Võ Đông Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức tập huấn về giám sát, phát hiện, báo cáo các trường hợp bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch; công tác thu dung, điều trị, cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân và phòng ngừa lây nhiễm cho các đơn vị y tế trực thuộc. Mặt khác, hướng dẫn các trường trên địa bàn vệ sinh lớp học và các vật dụng bằng xà bông, nước tẩy rửa, mở cửa thông thoáng... Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện cũng đã tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất khi nghi ngờ có ca mắc bệnh trên địa bàn. Riêng tại Trung tâm Y tế huyện, đã thành lập 1 khu cách ly nhằm tiếp nhận các ca mắc (hoặc nghi ngờ) theo quy định của Bộ Y tế và hiện đã có đầy đủ các trang thiết bị y tế. Đồng thời, Trung tâm Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không Liên Khương để tiếp nhận các ca bệnh (nếu có). Trên địa bàn có Trung đoàn 994 (xã Ninh Gia) cũng được trưng dụng một khu vực cách ly tại cộng đồng, do trung tâm kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm, khi cần thì Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế Ninh Gia sẽ chi viện.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thời gian qua, có 58 giáo viên và 234 học sinh đi từ các vùng dịch về, những người này đang được theo dõi và hiện, sức khỏe đều đang ổn định. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp trường và phân công cụ thể từng thành viên. Phòng cũng chỉ đạo, từ nay cho đến ngày học sinh đi học lại, các trường tiếp tục vệ sinh trường lớp; treo băng rôn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh tại các cổng trường. Mặt khác, phòng cũng chỉ đạo, khi học sinh đi học lại ngày đầu tiên, các trường phải dành 15-30 phút để tuyền truyền về cách phòng, chống dịch bệnh cho các em; các em có biểu hiện sốt, ho, viêm họng thì cho các em nghỉ học, đưa đến các cơ sở y tế; yêu cầu các trường vệ sinh dụng cụ học tập, lớp học sạch sẽ cuối giờ học...

Tạm ngừng kiểm tra nồng độ cồn

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, hiện trên địa bàn có 13 khách người Trung Quốc đang lưu trú. Công an huyện cũng đã tăng cường công tác quản lý người nước ngoài và người Việt Nam ở các vùng dịch về. Ngoài ra, để tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh công an huyện cũng đã tiến hành cùng lúc nhiều biện pháp khác như: Phát khẩu trang cho công dân tới làm việc; tạm ngừng kiểm tra nồng độ cồn; chỉ đạo các ngành chức năng làm việc các cơ sở kinh doanh không tăng giá vật tư y tế như khẩu trang, thuốc sát trùng...

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng nhấn mạnh, phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy, bí thư của các địa phương phải quan tâm chỉ đạo kịp thời; phải xác định “chống dịch như chống giặc” như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Đồng thời, cần xác định công tác phòng ngừa là chính, cần tuyên truyền để người dân không hoang mang, hiểu và nhận thức về dịch bệnh, cũng như các cách phòng, chống. Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về cách phòng, chống dịch bệnh bằng các băng rôn, pano tuyên truyền treo tại những nơi tập trung đông dân cư như chợ, công viên... Cùng đó, các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như nhân viên du lịch, nhân viên kho, bến, bãi... cần tuyên truyền đeo khẩu trang, các biện pháp phòng, ngừa, cũng như khuyến cáo người dân không đến nơi đông người, nếu có việc phải đi thì phải trang bị các biện pháp phòng vệ; có biện pháp theo dõi cộng đồng dân cư, nơi có người dân đến từ Trung Quốc hoặc các vùng dịch của Việt Nam. Riêng Trung tâm Y tế, Phòng Y tế luôn trong tư thế sẵn sàng khi có dịch bệnh xảy ra.

THY VŨ