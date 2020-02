Huyện Đạ Huoai có thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐ online) - Chiều 14/2, xã Phước Lộc (huyện Đạ Huoai) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Như vậy, đến nay, huyện Đạ Huoai đã có 6/8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Năm 2020, huyện Đạ Huoai phấn đấu đưa 2 xã còn lại là Đạ P’Loa và Đoàn Kết đạt chuẩn NTM và trở thành huyện NTM vào cuối năm nay.

Xã Phước Lộc đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Xã Phước Lộc là một trong những địa phương của huyện Đạ Huoai triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm xuất phát thấp, với hơn 82% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Đời sống kinh tế của Nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn.

Trong suốt những năm qua, xã Phước Lộc đã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM với việc lồng ghép các chương trình, dự án một các hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, nổi bật là việc áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất cây sầu riêng, trồng chè dưới tán điều… đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được tăng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đã đạt 38,5 triệu đồng/người/năm. Từ một xã có số hộ nghèo chiếm 87% dân số vào năm 2011, đến nay, đã giảm xuống còn 2,92%. Hiện, 6/6 thôn đã đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” và trên 86% gia đình văn hóa; duy trì thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS đạt 100%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo…

Trong những năm qua, xã Phước Lộc đã huy động nguồn kinh phí gần 42,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 800 triệu đồng và hiến hàng ngàn mét vuông đất xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ vậy, các tuyến đường giao thông trên địa bàn đã được bê tông “hóa”, cứng “hóa” đạt tỷ lệ 100%.

Được biết, xã Phước Lộc đăng ký về đích NTM vào cuối năm 2020, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và sự đồng lòng, chung tay của Nhân dân đã giúp địa phương về đích NTM trước thời hạn 1 năm. Với thành tích này, UBND huyện Đạ Huoai đã trao tặng xã Phước Lộc nguồn kinh phí 500 triệu đồng.

HẢI ĐƯỜNG