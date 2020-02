Nhân rộng các CLB tuổi trẻ phòng chống tội phạm

Với mục tiêu trọng tâm đề ra là phổ biến sâu rộng đến các thanh - thiếu niên những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện nếp sống văn minh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp với các tổ chức thanh niên, trường học tiếp tục nhân rộng Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ với pháp luật; CLB Tuổi trẻ phòng chống tội phạm. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 195 CLB Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, thành lập mới 54 CLB Phòng chống bạo lực học đường tại các trường THCS, THPT, với tổng số 3.114 thành viên. Song song đó, còn nhân rộng mô hình Cổng trường an toàn tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Củng cố và phát triển 1.560 Đội hình Thanh niên xung kích an ninh ở các thôn, buôn, tổ dân phố với 39.250 đội viên tham gia. Đội hình này có nhiệm vụ phối hợp với dân phòng, dân quân du kích đảm bảo an ninh trật tự tại các tổ dân phố, thôn, buôn.

N.THI