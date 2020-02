Những người mang đến một mùa xuân trọn vẹn

Những ngày đầu năm mới, hàng ngàn du khách đã về TP Đà Lạt vui xuân, đón tết cũng là lúc những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an có mặt ở khắp nơi. Họ gác lại niềm vui, tạm quên đi cảm giác ấm áp quây quần bên gia đình để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo cho người người, nhà nhà có một cái tết an toàn và ấm áp.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong dịp tết

Đêm giao thừa tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, người dân và du khách tập trung ở đây để chờ đợi màn bắn pháo hoa đón chào năm mới. Mọi người cùng nhau chia sẻ về một năm đã qua và háo hức đón chờ thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này, ngay từ rất sớm, nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Đà Lạt đã bố trí hơn 100 CBCS ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ về an ninh trật tự.

Dự báo trong những ngày đầu năm mới, du khách đến Đà Lạt du xuân với số lượng rất đông, Công an thành phố đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhiều lực lượng cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, kịp thời phân luồng, xử lý các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc. Ngay trong đêm giao thừa, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải tán 3 nhóm thiếu niên tụ tập, nẹt pô, tạm giữ 36 xe mô tô, ngăn chặn kịp thời hoạt động đua xe trái phép.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết: Dự báo trước tình hình dịp tết năm nay, ngay từ trong tết chúng tôi đã xây dựng phương án phòng, chống ùn tắc giao thông. Cụ thể, đội phối hợp với công an các phường giải quyết tình hình phương tiện đậu đỗ, buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời, phối hợp với CSGT tỉnh phân luồng điều tiết giờ cao điểm tại các tuyến đường trung tâm để làm sao cho các phương tiện đi lại dễ dàng, đặc biệt huy động lực lượng tại chỗ của các điểm tham quan du lịch cùng tham gia, kiên quyết hạn chế xảy ra ùn tắc, đảm bảo cho du khách đến Đà Lạt được đi lại thuận lợi, an toàn.

Bên cạnh đó, tại các điểm vui chơi giải trí luôn có các CBCS công an trật tự, cảnh sát khu vực ứng trực đảm bảo an ninh, sẵn sàng tiếp nhận tin báo từ Nhân dân và du khách, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng hình sự. Từ việc bám sát địa bàn, lực lượng cảnh sát trật tự, công an phường đã phát hiện xử lý 1 vụ đốt pháo, dẹp bỏ 7 tụ điểm bầu cua, đình chỉ hoạt động 1 điểm tự phát trông giữ xe với mức thu 50.000đ/xe ô tô.

Đứng giữa dòng người trước Vườn Hoa thành phố, ông Nguyễn Văn Ngọc, Đội phó Đội Thanh tra Công trình đô thị Đà Lạt vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: Trong những ngày qua, lượng khách đến rất đông, tuy nhiên anh em chúng tôi cũng cố gắng phối hợp hỗ trợ với lực lượng công an giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trước Vườn Hoa thành phố, đảm bảo để khách đến an toàn, hài lòng khi du xuân.

Để làm sạch địa bàn, trước tết nhiều tuần lễ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh đặc sản, chấn chỉnh, yêu cầu cam kết không sử dụng cò du lịch. Từ đó đã làm chủ tình hình, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, nâng ép giá các dịch vụ đầu xuân.

Ngoài ra, công an các phường cũng tiến hành kiểm tra hoạt động lưu trú, rà soát, răn đe 104 đối tượng hình sự, nắm chắc di biến động của các đối tượng này để xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi đông người dịp tết. Cũng trong dịp này, Công an thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành làm việc, giúp đỡ 50 trường hợp lang thang, ăn xin, cơ nhỡ trở về địa phương ăn tết.

Rất thích thú, anh Alexander, du khách đến từ Saratov, Liên bang Nga nói: Việt Nam là một đất nước thú vị, tôi rất thích và tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây.

Còn chị Nguyễn Thị Phương Chi, một du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: Đông đúc náo nhiệt, nhưng thật sự em cảm thấy đây là điểm đến an toàn nhất trong dịp này, em quyết định chọn Đà Lạt chơi tết. Em thấy tình hình an ninh ở đây có vẻ tốt nhưng giao thông không được tốt lắm vì trên đường từ sân bay về khách sạn em mất gần 2 tiếng.

Mặc dù có thời điểm giao thông ở một số tuyến đường có hiện tượng quá tải, ùn tắc cục bộ nhưng đều được xử lý, đặc biệt ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc đảm bảo ANTT, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Đà Lạt đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân đón Tết Canh Tý, mang lại một mùa xuân trọn vẹn cho người dân và du khách đến với thành phố ngàn hoa.

LÊ TIẾN