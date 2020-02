Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

(LĐ online) - Sau 2 tuần cho học sinh nghỉ học phòng tránh dịch Covid-2019, các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều biện pháp vệ sinh trường lớp, phun Cloramin B tiêu độc, khử trùng, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày 17/02.

Các trường mầm non chú trọng lau dọn bàn ghế, kệ đựng đồ chơi cho trẻ

Đảm bảo trường lớp an toàn

Đảm bảo trường lớp an toàn là yêu cầu đặt lên hàng đầu của các trường học, nhất là trường mầm non, tiểu học để đón học sinh trở lại lớp sau những ngày nghỉ vì dịch Covid-2019.

Là trường mầm non có đông trẻ nhất thành phố Đà Lạt, Trường Mầm non 7 đã tổ chức tổng dọn vệ sinh trường lớp 3 lần để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị đón trẻ trở lại lớp. Cô Hiệu trưởng Trương Thị Xuân Trọng cho biết: “Vì các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ, mầm non chưa chủ động được cách phòng tránh dịch bệnh nên nhà trường đặc biệt chú trọng đến vấn đề vệ sinh trường lớp. Trong đó, chú ý việc lau chùi những chỗ trẻ hay chạm tay vào như kệ đựng đồ chơi, tủ đựng đồ cá nhân, tay vịn cầu thang… Không chỉ vậy, giáo viên các lớp cũng tập trung rửa dọn đồ chơi, giặt mũ, phơi mền gối của trẻ”. Trường có 3 cơ sở cách xa nhau nhưng việc vệ sinh trường lớp được tổ chức đồng loạt và huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên tham gia. Cùng với các trường trên địa bàn thành phố, sáng chủ nhật 16/02, trước ngày học sinh trở lại lớp, trường sẽ tiến hành phun xịt Cloramin B để tẩy trùng, đảm bảo trường lớp an toàn sẵn sàng đón trẻ”.

Trường Mầm non Thăng Long - Đà Lạt là trường có số trẻ đông nhất trong hệ thống trường mầm non tư thục của thành phố. Nhà trường đã chủ động mua và tổ chức phun xịt Cloramin B cùng với các trường khác vào ngày 16/02. Sơ Nguyễn Mai Bích Thùy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long cho hay: “Trong 2 tuần nghỉ học phòng tránh dịch Covid-2019, nhà trường đã tổ chức vệ sinh lớp học cũng như khuôn viên trường; đồng thời, cử người trực để mở cửa các lớp học cho thông thoáng và phơi chăn mền của trẻ. Trường cũng tạo nhóm Zalo trong giáo viên để kịp thời thông tin về dịch Covid-2019 cũng như các thông báo liên quan đến công tác phòng, chống dịch của trường, thông báo cho trẻ nghỉ học và đi học lại… Qua đó, giáo viên mỗi lớp sẽ thông báo lại cho phụ huynh. Ngay thứ 2 tuần tới, khi trẻ đến lớp, các cô sẽ hướng dẫn lại cho trẻ cách rửa tay dưới vòi nước, cách che miệng khi hắt hơi… Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất hiện nay là không kiểm soát được những trẻ đi khỏi địa bàn trong thời gian nghỉ. Vì vậy, trường dự định sẽ kiểm tra thân nhiệt từng trẻ trước khi vào lớp cũng như hỏi phụ huynh xem trẻ có đi đâu trong thời gian nghỉ để nắm tình hình”.

Các trường tổ chức phun Cloramin B tiêu độc, khử trùng để đảm bảo môi trường an toàn đón học sinh trở lại lớp

Đẩy mạnh tuyên truyền

Trường Tiểu học Đạ Sar không chỉ là trường có đông học sinh nhất mà còn có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm nhiều nhất huyện Lạc Dương. Bên cạnh vệ sinh trường lớp, phun CloraminB tiêu độc, khử trùng, công tác tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về cách phòng tránh Covid-2019 cũng được nhà trường chú trọng. “Nhà trường đã phối hợp với xã tuyên truyền về tình hình dịch bệnh cũng như cách phòng chống qua loa phát thanh để học sinh và phụ huynh nắm bắt. Cùng với đó, trường yêu cầu giáo viên các lớp chủ động liên lạc với phụ huynh qua điện thoại để thăm nắm tình hình và tuyên truyền. Trường có đông giáo viên là người địa phương nên thuận lợi trong việc phổ biến đến học sinh, phụ huynh trong việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm này, trường đã đủ điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại lớp” - cô Bùi Thị Soa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đạ Sar chia sẻ.

Còn Trường PT Dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Hà, học sinh sẽ trở lại trường và ở nội trú nên việc dọn vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng được thực hiện ở các lớp học, khu nội trú, nhà ăn… Bên cạnh đó, trường cũng dán các tờ rơi, pano về cách phòng chống dịch Covid-2019 tại những nơi học sinh dễ thấy. Thầy hiệu trưởng Trương Thanh Bình cho biết: “Tuy đã đảm bảo các điều kiện đón học sinh trở lại trường nhưng nhà trường vẫn chú trọng việc phòng chống dịch. Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, trường sẽ chuẩn bị chậu nước và xà phòng để học sinh rửa tay ngay cổng trường. Đồng thời, nhắc phụ huynh đưa con em đến trường chỉ dừng ngoài cổng chứ không được vào trường, cuối tuần cũng tạm ngưng việc phụ huynh đến thăm. Vì ở nội trú nên trường sẽ thường xuyên tuyên truyền cho học sinh cách phòng, chống Covid-2019, cách giữ vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân…”.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cũng chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học trực thuộc Sở tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, các biện pháp phòng chống dịch Covid-2019 như vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ ấm, hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc nơi đông người… Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh học sinh phối hợp với nhà trường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần tự phòng là chính.

Sớm ổn định nề nếp

Theo ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng: Trong thời gian cho học sinh nghỉ học phòng chống Covid-2019, các trường học vẫn duy trì liên lạc với phụ huynh, đặc biệt sự liên lạc giữa giáo viên với học sinh để giao nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, do thời gian nghỉ dài (cả thời gian nghỉ tết và nghỉ phòng chống dịch) nên việc sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy học các trường cũng cần quan tâm, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng sâu vùng xa hay có tình trạng bỏ học, các trường cần có các biện pháp huy động học sinh ra lớp.

“Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo chương trình học chính khóa, tuyệt đối không cắt xén, dồn ép chương trình. Thời gian học bù được sử dụng từ quỹ thời gian dự phòng đã được quy định tại Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GD-ĐT. Tức là việc dạy bù sẽ thực hiện vào 2 tuần dự phòng sau khi hoàn thành chương trình năm học. Đặc biệt, để tiếp tục phòng ngừa, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, sẽ tạm dừng các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh với mục đích ưu tiên cho việc phòng chống dịch” - ông Long khẳng định.

Như vậy, với các biện pháp đồng bộ thực hiện phòng chống dịch Covid-2019, các trường học trên địa bàn đã sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp.

TUẤN HƯƠNG