Tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Triển khai tín dụng hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19 Các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng tại Lâm Đồng triển khai các giải pháp tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự kiến cuối tháng 2, vốn huy động đạt 57.000 tỷ đồng, giảm 0,55% so với cùng kỳ; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 102.500 tỷ đồng, tăng 0,62% so với cùng kỳ; tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 540 tỷ đồng, chiếm 0,53% tổng dư nợ, tăng 8,2% so với cùng kỳ. P.L.H