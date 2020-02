Thiếu máu cục bộ, cán bộ, giáo viên Đà Lạt tình nguyện hiến máu

(LĐ online) - Sáng 9/2, nhiều cán bộ, giáo viên ở TP Đà Lạt đã tham gia hiến máu tình nguyện tại điểm Hiến máu cố định Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh.

Khám sức khỏe người hiến máu tình nguyện

Không chỉ đi cùng đồng nghiệp, cô Trần Thị Kim Cúc (Trường THCS Quang Trung) rủ con gái cùng tham gia hiến máu. Con gái cô Cúc là Hà Tú Uyên, 25 tuổi, ở Phường 9 Đà Lạt cho biết: “Em làm việc ở TP Hồ Chí Minh, lần đầu tiên cùng mẹ tham gia hiến máu, tâm trạng có hồi hộp một xíu”. Cô Cúc chia sẻ: “Cả hai mẹ con chúng tôi đều lần đầu tham gia hiến máu vì cộng đồng, người bệnh cần máu để kéo dài sự sống”.

Cô Dương Thị Hằng - Chi hội trưởng CTĐ Trường THCS Quang Trung cũng tình nguyện hiến máu, cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội CTĐ Đà Lạt, trường đã vận động cán bộ, giáo viên tham gia 3 đợt hiến máu tình nguyện trong học kỳ I vừa qua”.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia hiến máu tình nguyện

Có 70 cán bộ, giáo viên thuộc 9 trường học trên địa bàn Đà Lạt: Trường Mầm non 2, Mầm non 3, Mầm non Tà Nung, Mầm non Trạm Hành; Trường tiểu học Xuân Thọ; THCS Nguyễn Du, Quang Trung, Hermann Gmeiner... tham gia hiến máu, dự kiến sẽ cung cấp 50 đơn vị máu cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Đây là năm thứ 2, Điểm hiến máu cố định thường xuyên tổ chức 1 tháng 1 lần do Hội CTĐ Đà Lạt phối hợp với tỉnh Hội tổ chức hoạt động, đến nay đã huy động hơn 500 đơn vị máu, với lực lượng nòng cốt tham gia là cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên thuộc Hội CTĐ trường học trên địa bàn TP Đà Lạt.

Ông Lê Thanh Bảo - Phó Chủ tịch Hội CTĐ Đà Lạt cho biết: “Chủ đề hiến máu tình nguyện tháng 2 là Giọt hồng Valentine, định kỳ vào tháng 2 sẽ tổ chức vào chủ nhật để giáo viên không kẹt giờ dạy và hiện nay để đáp ứng tình trạng thiếu máu đang cần bổ sung khẩn cấp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.

Cán bộ giáo viên của 9 trường học tại Đà Lạt tham gia hiến máu tình nguyện

Kỹ thuật viên trưởng của Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: Thời điểm này, tại Khoa xét nghiệm của bệnh viện thiếu máu để phục vụ bệnh nhân, nguồn dự trữ máu sống có 50 y bác sĩ trẻ cũng đã huy động hết. Trung bình mỗi ngày bệnh viện sử dụng 40 đơn vị máu cho hoạt động cấp cứu và điều trị.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Xuân hồng, kế hoạch tháng 2/2020, Hội phối hợp với các địa phương tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện tại Đà Lạt, Đơn Dương, Bảo Lộc, Lâm Hà, dự kiến tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Trong năm 2020, Hội CTĐ tỉnh phấn đấu vận động 16.000 đơn vị máu phục vụ công tác khám chữa bệnh.

AN NHIÊN