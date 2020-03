95,8% học sinh đến trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Theo số liệu tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày đầu tiên đi học trở lại (2/3/2020) sau kỳ nghỉ dài phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ học sinh THPT, học viên Trung tâm GDTX đến trường đạt 95,8%.

Học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp

Cụ thể: số ra lớp 38.514/40.218 học sinh, vắng 1.704; trong đó, khối 12 có mặt 12.314/12.633 học sinh, tỷ lệ 97,5%. Đối với những học sinh vắng do ốm, giáo viên đã liên hệ để thăm nắm tình hình và theo dõi sức khỏe cùng gia đình. Đặc biệt, đối với một số trường hợp học sinh vắng do phụ huynh xin cho con nghỉ học phòng tránh dịch, các trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ, động viên học sinh đi học trở lại để đảm bảo chương trình; đồng thời, tư vấn, giải thích để phụ huynh và học sinh an tâm về các biện pháp phòng, chống dịch nhà trường đã và đang thực hiện.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số trường THPT trong ngày thứ Hai đầu tuần (2/3/2020), tuy không tổ chức chào cờ, nhưng đầu tiết học, giáo viên đã thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như tuyên truyền cách phòng, chống. Đặc biệt, học sinh được nhắc nhở thường xuyên rửa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng sát khuẩn. Nhiều học sinh cũng đã chủ động đeo khẩu trang khi đến trường.

Trước đó, để đón học sinh đi học trở lại, các trường học đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: tổ chức dọn vệ sinh, phun khử trùng, chuẩn bị máy đo thân nhiệt và đảm bảo các điều kiện cần thiết như nước sạch, xà phòng, dung dịch nước rửa tay khô… để phục vụ giáo viên và học sinh khi đến trường.

Hiện, các trường đang nối tiếp chương trình của học kỳ II chứ chưa tổ chức ôn tập cũng như phụ đạo. Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo… vẫn đang được tạm dừng.

TUẤN HƯƠNG