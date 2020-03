CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG AN NINH KINH TẾ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Gần 35 năm gắn bó với ngành Công an, được luân chuyển, thử thách trên nhiều địa bàn, lĩnh vực, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh Kinh tế (PA 04) vẫn luôn tận tâm, tận tụy với công việc. Đặc biệt, trong vai trò là lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế từ năm 2018 đến nay, đồng chí luôn phát huy năng lực, có phương pháp lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng phòng An ninh Kinh tế - Đại tá Trần Vĩnh Phú

Sinh ra và lớn lên tại Sóc Sơn - Hà Nội, Đại tá Trần Vĩnh Phú ngay từ khi còn rất trẻ đã sớm mong ước được cống hiến, làm việc trong ngành Công an. Năm 1985, đồng chí trúng tuyển và bắt đầu theo học tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I. Năm 1988, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí được điều động vào công tác tại tỉnh Lâm Đồng và gắn bó với địa phương suốt từ đó đến nay.

Tôi được biết và nghe kể về Đại tá Trần Vĩnh Phú khá nhiều lần khi anh còn đang công tác tại huyện nghèo Đam Rông trên cương vị Phó rồi Trưởng Công an huyện. Ngày ấy, anh đã được lãnh đạo và những người trong huyện đánh giá là một chỉ huy giỏi, yêu nghề, gần gũi, thấu hiểu và gắn bó với bà con nhân dân huyện nghèo. Sau thời gian kinh qua thử thách trên nhiều địa bàn cũng như các lĩnh vực công tác, đồng chí được điều động về làm Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh từ tháng 7 năm 2018 đến nay. Mặc dù gặp phải không ít khó khăn liên quan đến các vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn mang tính hệ thống, nhưng, với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, đồng chí luôn bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, từ đó lãnh, chỉ đạo chi bộ, đơn vị làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo an ninh kinh tế (ANKT), góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội. Qua đó góp phần vào thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí luôn quan tâm, chỉ đạo lực lượng trinh sát làm tốt chức năng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương giữ vững ổn định tình hình an ninh kinh tế, đảm bảo an toàn tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, năng lượng, công thương, giao thông, xây dựng, hàng không, viễn thông và nông - lâm nghiệp; các kế hoạch đấu tranh chống tội phạm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả; các phương án giải quyết đình công, lãn công trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn tỉnh… Trong công tác lãnh, chỉ đạo, đồng chí đã trực tiếp cùng với cán bộ, chiến sỹ thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình thực tế, chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu, nhanh chóng giải quyết các tình hình phức tạp liên quan an ninh chính trị, kinh tế, nội bộ tại các địa bàn, lĩnh vực, các dự án có dấu hiệu vi phạm, dễ trở thành điểm nóng về ANTT tại địa phương.

Trải qua hơn 35 năm công tác trong ngành, đồng chí đặc biệt chú trọng và quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mình, nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong công việc. Trong đó, việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CAND tận tụy với công việc, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, chi bộ, đơn vị đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, phát triển đảng. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã đề nghị kết nạp đảng viên đối với 9 quần chúng, làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị; tiếp nhận 16 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ.

Với nhiều kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, Đại tá Trần Vĩnh Phú luôn được các cấp lãnh đạo và đồng chí, đồng đội yêu mến, đánh giá cao. Nhiều năm liên tục, đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen về các thành tích trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

N.NGHĨA