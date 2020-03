Công an tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐ online) - Sáng ngày 6/3, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 110 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lê Vinh Quy trao biểu trưng là 500 chiếc áo dài cho đại diện phụ nữ công an tỉnh

Công an tỉnh Lâm Đồng hiện có 497 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ với 14 Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc (261 hội viên), 11 Hội Phụ nữ và 1 chi hội cơ sở công an huyện, thành phố (236 hội viên), phục vụ ở hầu hết các lĩnh vực của ngành. Tỷ lệ nữ của ngành chiếm 12,72% tổng số biên chế toàn lực lượng. Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh thời gian qua đã bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của Hội cấp trên, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động ngày càng phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị, phù hợp với đặc thù giới, triển khai công trình, phần việc thiết thực, chất lượng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác hội và phong trào phụ nữ cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã duy trì và nâng cao chất lượng nhiều công trình, phần việc là khâu then chốt. Hiện Hội Phụ nữ Công an tỉnh có 42 mô hình, công trình, phần việc đã và đang phát huy hiệu quả. Hội còn đặc biệt làm tốt công tác từ thiện nhân đạo. Thông qua thực hiện mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất” trong hội viên phụ nữ đã tạo được nguồn quỹ ổn định để tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ hội viên, thân nhân cán bộ chiến sỹ trong ngành, một số gia đình hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số gặp khó khăn, các gia đình thương binh liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tặng hoa Chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Với nhiều kết quả đạt được trong thời gian qua, nhân dịp này, Đại tá Lê Vinh Quy, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã dành nhiều lời khen ngợi và chúc mừng đến cán bộ, chiến sỹ nữ toàn lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh: “Mặc dù quân số nữ của công an chiếm tỷ lệ không cao, nhưng các chị chính là những bông hoa thép không thể thiếu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm”. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Vinh Quy đã trao tặng phụ nữ toàn lực lượng 500 chiếc áo dài truyền thống của Phụ nữ Việt Nam.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố để ôn lại truyền thống của phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng từ thời Bà Trưng, Bà Triệu. Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến dự và phát biểu chúc mừng, trao quà cho lực lượng nữ công an đang công tác tại thành phố Đà Lạt.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN