Trong 2 năm (2019 -2020) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chọn chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em. Cấp tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương lựa chọn các hình thức, nội dung phù hợp để tổ chức các hoạt động và triển khai thực hiện chủ đề này.

Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao học bổng cho trẻ em vùng sâu

Theo ghi nhận tình hình của Hội LHPN tỉnh trong tháng 2/2020, tại xã Rô Men, huyện Đam Rông xảy ra một trường hợp bố đẻ xâm hại tình dục con gái sinh năm 2006.Cuối năm 2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh có 158 trẻ em bị xâm hại, trong đó 114 trẻ bị xâm hại tình dục, chủ yếu trong độ tuổi từ 13 - 16 tuổi. Hậu quả, trong số 114 trẻ em bị xâm hại tình dục có 14 trẻ em có thai, 6 trẻ bị rối loạn tâm thần và 3 trẻ bị thương tật...

Cũng giai đoạn 2015 - 2019, riêng tại 2 thành phố: Đà Lạt, có 21 trẻ bị xâm hại tình dục, trong đó có vụ cha ruột cưỡng hiếp con gái ruột; Bảo Lộc có 15 em bị xâm hại tình dục, trong đó có 3 bé từ 6 - 12 tuổi, 11 bé từ 13 - 16 tuổi.

Ngoài ra, tại thành phố Đà Lạt còn phát hiện thêm 10 vụ với 25 đối tượng có hành vi dâm ô, xúc phạm danh dự nhân phẩm trẻ em nhưng chưa đến mức khởi tố, đã xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng, năm 2019, các hoạt động ưu tiên cho chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã khởi động làm nền tảng cho việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề này trong năm 2020.

Hoạt động trọng tâm thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh chọn điểm chỉ đạo các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nội dung thực hiện chủ đề cụ thể như: Tổ chức lễ phát động năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại huyện Đạ Tẻh, truyền thông phòng, chống mua bán người tại huyện Đam Rông; truyền thông an toàn giao thông tại huyện Đức Trọng, truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em tại huyện Cát Tiên; tổ chức tọa đàm “An toàn tài chính pho phụ nữ” năm 2019...

Nhằm phát huy năng lực, vai trò và sự tham gia của chị em nữ trí thức trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực pháp luật, Hội LHPN tỉnh thành lập câu lạc bộ (CLB) “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” có 60 thành viên tham gia là cán bộ đang làm công tác tại các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, các Hội nghề nghiệp và đại diện Hội LHPN các huyện, thành phố. Từ khi thành lập đến nay, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý cho hội viên phụ nữ, đặc biệt các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thực hiện Đề án II - 212/QĐ-TTg về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, duy trì hoạt động của 62 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 2.712 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ 1-3 tháng/lần đã thu hút 174.721 lượt hội viên phụ nữ tham gia.

Đặc biệt năm 2019, Hội LHPN tỉnh xây dựng chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và các ngành trong công tác phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022. Thực hiện Đề án 938/CP “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, Hội LHPN tỉnh tham mưu cho Ban chỉ đạo Đề án của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung theo chủ đề năm 2019; phân công từng ban, ngành triển khai thực hiện. Riêng Hội LHPN tỉnh gắn nội dung thực hiện đề án với chủ đề năm tập trung vào các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người, an toàn giao thông, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống tai nạn đuối nước, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, tổ chức diễn đàn kết nối mạng xã hội an toàn, phòng, chống mua bán người và xâm hại phụ nữ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tội phạm tín dụng đen tại các huyện, thành phố thu hút hàng ngàn chị em phụ nữ và học sinh tham gia.

Ngoài ra, Hội phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo thuộc các sở, ngành tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, phương pháp xây dựng chuỗi hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng dự án thực hiện chuỗi liên kết giá trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người; Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, biên soạn, in cấp phát tài liệu tuyên truyền đến cơ sở, xây dựng pano tuyên truyền đã thu hút hơn 100.000 lượt hội viên, phụ nữ, học sinh, công nhân, viên chức tham gia.

Còn tại 12/12 Hội LHPN huyện, thành đã tổ chức những hoạt động như “Truyền thông và thi rung chuông vàng tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên”; Phòng, chống tín dụng đen, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình; hay diễn đàn mạng xã hội “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; hoặc Truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng, chống đuối nước thực hành một số kỹ năng thoát khỏi một số tình huống nguy hiểm thường gặp trong cuộc sống... thu hút 1.200 tuyên truyền viên và hàng ngàn hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh các hoạt động của tỉnh và huyện, 100% cơ sở hội đều tổ chức các hoạt động truyền thông, tọa đàm, tập huấn cho tuyên truyền viên, xây dựng các mô hình thực hiện đề án.

Qua hoạt động truyền thông đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ và các em học sinh trong trường học tham gia, tạo được sự chuyển biến của cộng đồng trong việc quan tâm nhiều hơn về vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Từ đó, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành luật pháp và cùng hành động thiết thực bảo vệ sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

AN NHIÊN