Quân y H32 một tháng sát cánh cùng F1

(LĐ online) - Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trở thành nơi cách ly tập trung các trường hợp trở về từ vùng dịch (F1) đón những người đầu tiên từ ngày 27/2. Phục vụ ăn, ở, ngủ, nghỉ, theo dõi sức khỏe và bảo đảm an ninh trật tự cho những người cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, đội ngũ quân y H32 đã bám trụ tại Bệnh xá hơn 1 tháng nay chưa về nhà.

Các chiến sỹ quân y H32 đã sát cánh cùng các trường hợp cách ly tập trung vì nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc” đã hơn 1 tháng nay chưa về nhà

Chiều qua, 29/3, một gia đình 10 người Việt từ Mỹ về đã được giải phóng cách ly sau 2 tuần “nội bất xuất ngoại bất nhập” tại H32. Đoàn khách đã chụp hình lưu niệm cùng các chiến sĩ quân y, không chỉ trẻ em mà các chị cũng chạy nhảy một vòng quanh sân của bệnh xá cho đôi chân được tự do tung tăng, hít thở bầu không khí trong lành của Đà Lạt. Cuộc chia tay thật cảm động giữa các thành viên trong gia đình với các chú bộ đội khoác blouse trắng thân yêu.

Khu vực đón tiếp các trường hợp đến cách ly tập trung tại H32 phòng dịch Covid-19

Cũng chiều qua, BS Trần Văn Lao - Trưởng Bệnh xá H32 cho tôi xem những dòng cảm tưởng của anh P.V.C - Giám đốc một Công ty TNHH ở Phường 11, Đà Lạt cũng vừa hoàn thành cách ly tại đây từ ngày 18/3 đến ngày 29/3. Những dòng tri ân cảm động như sau: “Tôi đi Mỹ về ngày 15/3/2020, thực hiện cách ly theo chủ trương của Chính phủ 14 ngày tại khu cách ly H32, đường Mai Anh Đào, Phường 8, TP Đà Lạt. Trong thời gian cách ly tại đây, tôi thấy rất thoải mái, vui vẻ với sự chăm sóc tận tình, đầy trách nhiệm của tất cả anh em bộ đội phục vụ tại đây. Chỗ ăn, ở rất tốt, sạch sẽ, khang trang, thoáng mát. Tôi rất cảm động và thành thật cảm ơn sự chăm sóc tận tâm của anh em tại H32, kính chúc các anh dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, xin trân trọng cảm ơn!”.

Chăm lo bữa ăn cho người được cách ly tập trung

Ban đầu, theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Bệnh xá H32 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có nhiệm vụ tiếp nhận và cách ly người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và khu vực Daegu, khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), đến tháng 3, H32 tiếp nhận cách ly thêm các đối tượng đến từ vùng dịch châu Âu và ASEAN. Từ khi vận hành cơ sở cách ly tập trung đến nay, Bệnh xá H32 đã tiếp nhận cách ly 54 trường hợp; trong đó, có 34 người nước ngoài, 20 người Việt Nam (32 nam, 22 nữ).

Bệnh xá H32 đã xây dựng quy trình tiếp nhận cách ly người nhập cảnh các đối tượng nêu trên với các bước thực hiện như sau: Tiếp đón người được cách ly và bố trí sắp xếp chỗ ăn nghỉ. Bệnh xá H32 có 17 phòng với 34 giường theo tiêu chuẩn Nhà khách, mỗi phòng được trang bị tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Các chiến sĩ quân y của Bệnh xá H32 kiểm tra sức khỏe và ghi phiếu theo dõi sức khỏe của người được cách ly ngay sau khi đến và theo dõi sức khỏe hàng ngày, hướng dẫn người được cách ly thực hiện nội quy và các biện pháp cách ly y tế.

Chiến sĩ quân y H32 sẵn sàng làm nhiệm vụ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Những trường hợp cách ly tại Bệnh xá H32 là người tiếp xúc gần với nguồn lây nhiễm bệnh Covid-19 nên thuộc nhóm nghi nhiễm F1, tất cả đều được Bệnh xá H32 phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng lấy mẫu bệnh phẩm và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người được cách ly.

Các chiến sĩ H32 hàng ngày phục vụ ăn uống cho người được cách ly ngày 3 bữa (sáng, trưa, chiều) dưới sự giám sát của cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để đảm bảo bữa ăn an toàn. Đồng thời, các chiến sĩ H32 phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực cách ly đảm bảo công tác phòng chống lây nhiễm tại khu vực Bệnh xá hàng ngày.

Theo phương án và quy trình thì H32 sẽ chuyển người được cách ly về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khi phát hiện có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Điều đáng mừng là trong số 54 trường hợp cách ly tại đây chưa có trường hợp nào phải chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly điều trị bệnh Covid-19.

Giao cơm tận phòng cho người cách ly tập trung tại H32

Bên cạnh đó, các chiến sĩ H32 còn làm nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng và Trung tâm Y tế Đà Lạt thực hiện công tác khử trùng xe sau khi vận chuyển người được cách ly. Thực hiện các thủ tục cho người được cách ly hết thời gian cách ly sau 14 ngày không có các biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2. Đồng thời, bảo đảm công tác an ninh trật tự khu vực Bệnh xá H32.

Đo nhiệt độ các trường hợp cách ly tại H32

BS Trần Văn Lao - Bệnh xá trưởng H32 cho biết: Vào ngày 27/2, đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng là ngày chúng tôi đón nhận người vào Bệnh xá H32 cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19, thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kể từ thời điểm đó đến hiện tại anh em chiến sĩ chưa ai trở về nhà. Đảm bảo không có lây lan bệnh dịch, cán bộ chiến sĩ an toàn, không để xảy ra mất an toàn khu vực cách ly. Cán bộ chiến sĩ H32 đã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng cách ly, phục vụ ăn uống, đảm bảo cho họ an toàn trong thời gian cách ly, vệ sinh khử trùng khu cách ly…

Một gia đình Việt kiều Mỹ 10 người chụp ảnh lưu cùng chiến sĩ quân y sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày tại H32

Hàng ngày, các chiến sĩ quân y trực tiếp thăm khám đo nhiệt độ cho người cách ly để theo dõi sức khỏe. Tất cả đều bám trụ ở lại Bệnh xá H32 hơn 1 tháng nay. Nhân lực của Bệnh xá chỉ có 10 cán bộ chiến sĩ, được cấp trên huy động thêm lực lượng canh gác 8 chiến sĩ, còn lại quân y H32 phục vụ hết mọi phần việc vận hành cơ sở cách ly tập trung.

Cơ sở Bệnh xá H32 cách ly đối tượng nhóm F1 nghi nhiễm SARS-CoV-2, do tính chất của nơi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn không cho dịch lây lan ra cộng đồng, góp phần dập dịch khi tình huống xảy ra dịch bệnh, bảo đảm quản lý chặt chẽ an toàn không để các trường hợp trốn khỏi nơi cách ly tập trung trở thành nguồn lây nhiễm ra cộng đồng. BS Trần Văn Lao - Trưởng Bệnh xá H32 chia sẻ: “Thực hiện tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quân đội bất luận trong trường hợp nào phải đi đầu trong công tác phòng chống dịch, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, là người chiến sỹ quân y xác định nhiệm vụ trên tinh thần đó, dù có khó khăn cũng phải khắc phục không nề hà luôn hoàn thành nhiệm vụ Đảng, quân đội giao phó phục vụ hết mình vì Nhân dân, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Kết quả bước đầu đạt được là công sức của tập thể cán bộ chiến sĩ H32, sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên, của cả các ban ngành, thông tin truyền thông động viên tạo điều kiện giúp đỡ, nhất là tinh thần toàn dân chung tay phòng chống Covid-19. Đặc biệt, là sự hợp tác ý thức tốt của anh chị em được cách ly tại H32, đó là động lực chính giúp H32 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

AN NHIÊN