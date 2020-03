Thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cùng may khẩu trang chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 29/3, hội viên của các đoàn thể thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ của xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh) đã bắt tay vào cắt may khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Anh Hà Vĩnh Du - Bí thư Đoàn xã Triệu Hải, chia sẻ: Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và nhu cầu sử dụng khẩu trang trong Nhân dân ngày càng tăng cao. Để chung tay phòng chống dịch bệnh, Đoàn thanh niên xã đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ xã bắt tay vào may và phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Để thực hiện việc này, chúng tôi đã liên hệ mua 25 kg vải từ TP Hồ Chí Minh về cắt may khẩu trang, kinh phí do UBND xã hỗ trợ. Trong buổi sáng nay, có 5 “thợ” tập trung tại UBND xã để cắt, sau đó chuyển về cho 7 “thợ” chủ yếu là chị em phụ nữ may tại nhà. Dự kiến, trong ngày đầu tiên chúng tôi sẽ may khoảng 2.000 chiếc khẩu trang để phát cho người dân trên địa bàn. Sắp tới, nếu nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân về nguồn nguyên vật liệu thì chúng tôi có thể may cả triệu chiếc khẩu trang để chung tay phòng chống dịch.

Cùng với hoạt động này, đoàn viên, thanh niên và các ban ngành, đoàn thể khác trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã có những động thái tích cực để phòng chống dịch Covid-19 như: Tuyên truyền, phát tờ rơi, phát khẩu trang miễn phí tại các nơi tập trung đông người; vận động nhiều gia đình hoãn tổ chức tiệc cưới tập trung đông người và tuyên truyền, vận động nhiều quán kinh doanh ăn uống cam kết tạm ngừng kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

ĐÔNG ANH