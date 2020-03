(LĐ online) - Chiều 18/3, tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng, Khoa Xét nghiệm của hai BVĐK tỉnh họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức các ngày hội Hiến máu tình nguyện (HMTN) trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo nguồn máu phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh phát biểu về tính cấp bách cần phối hợp tháo gỡ để tổ chức HMTN đạt hiệu quả đảm bảo nguồn máu cho các bệnh viện trong tình hình dịch Covid-19

Theo ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh: Những tháng đầu năm 2020, do thời gian nghỉ tết dài ngày, đặc biệt sau tết, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh lập kế hoạch tổ chức ngày hội HMTN trình lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt, nhưng một số nơi e ngại do phải tập trung đông người trong khi dịch bệnh đang diễn ra phức tạp và đề nghị dừng lịch tổ chức hiến máu. Mặt khác, nguồn máu của các trường đại học, cao đẳng không tiếp nhận được do sinh viên, giáo viên nghỉ không đến trường vì phòng dịch Covid-19. Trong khi đó, các bệnh viện trong tỉnh đang rất cần máu để dự trữ phục vụ điều trị cho bệnh nhân.

Trong quý I/2020, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với BVĐK Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận được 6 đợt HMTN, tiếp nhận tổng số 1.331 đơn vị máu. BVĐK II Lâm Đồng (Bảo Lộc) phối hợp với Hội CTĐ tổ chức 3 đợt HMTN tiếp nhận tổng số 330 đơn vị máu.

Đến nay, nguồn máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh của hai bệnh viện là 100% từ nguồn người hiến máu tình nguyện.

Dự kiến, năm 2020, nhu cầu sử dụng máu của BVĐK tỉnh là 12.000 đơn vị máu và BVĐK II Lâm Đồng (Bảo Lộc) gần 3.000 đơn vị.

Tại buổi làm việc, hai ngành thống nhất các nội dung để kiến nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh như sau: Tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo vận động HMTN các địa phương, đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày hội HMTN theo lịch đã quy định. Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố, các đơn vị báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các đơn vị tổ chức HMTN theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ các cấp khử khuẩn địa điểm trước khi tổ chức các ngày hội HMTN, cử y bác sỹ đo thân nhiệt cho người tham gia hiến máu, đảm bảo đầy đủ nhân lực, trang thiết bị tiếp nhận máu, khẩu trang, nước sát khuẩn… đảm bảo an toàn cho người HMTN tham gia ngày hội HMTN.

AN NHIÊN